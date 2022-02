Il riciclo creativo può essere utilissimo per la vita di tutti i giorni. Prendere oggetti vecchi e ormai rovinati e trasformarli in qualcosa di totalmente nuovo, anziché buttarli via, potrà farci risparmiare e non poco. Ci sono tantissime idee che potremmo mettere in pratica e che riguardano diversi elementi presenti nel nostro appartamento. Tutto ciò che dobbiamo fare è far lavorare la nostra creatività. E se dovessimo essere a corto di fantasia, nessuna paura. Ci sono sicuramente diverse idee già pronte, da cui potremo prendere la giusta ispirazione.

Riciclo creativo, i diversi oggetti che potremmo totalmente trasformare facilitando la nostra vita di ogni giorno in casa

Il riciclo creativo è un’arte davvero incredibile, perché si può applicare a tantissimi oggetti presenti nel nostro appartamento. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo fornito delle interessantissime idee per riciclare le vecchie cravatte. Mettendole in pratica, sicuramente, non potremo rimanere delusi dal risultato e sfrutteremo al meglio questo capo di abbigliamento ormai troppo rovinato. Ma non è finita qui. In un altro articolo, infatti, abbiamo spiegato come riciclare in modo creativo e innovativo un ombrello ormai rotto, che non può più proteggerci dalla pioggia. Seguendo le indicazioni riportate, potremo sicuramente realizzare dei pezzi di arredamento per la nostra casa (e non solo) davvero originali.

Errore davvero madornale quello di buttare via le scarpe vecchie e rovinate perché in casa ci aiuteranno con un problema non indifferente

Oggi vedremo uno dei tanti modi in cui possiamo riciclare delle vecchie scarpe, ormai rovinate, che non possiamo indossare più. In questo caso specifico, tra l’altro, ci stiamo riferendo a quelle con il tacco. E, se quest’ultimo dovesse essere di quelli larghi, ancora meglio. Infatti, il nostro tacco diventerà un nuovo poggia libri perfetto per il salotto o per la camera da letto. Per prima cosa, stacchiamo proprio il tacco dalla nostra vecchia scarpa e, seguendo il nostro gusto, riverniciamolo per farlo sembrare nuovo di zecca. Quando il colore si sarà asciugato, potremo usarlo per il nostro scopo.

Dunque, ora certamente sappiamo che è un errore davvero madornale quello di buttare via le nostre vecchie scarpe, soprattutto quelle con il tacco. Adesso che conosciamo questo riutilizzo, potremo sicuramente metterlo in pratica, creando un nuovo spazio totalmente originale e creativo per i nostri libri. Questo non solo ci aiuterà a guadagnare spazio in casa e a sistemare i romanzi e i gialli che vagano per il nostro appartamento, ma creerà anche un pezzo di arredamento davvero fuori dal comune.

