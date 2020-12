Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni festa ha i suoi dolci tipici. Per quanto riguarda il Natale, non c’è niente che possa trasmetterci lo spirito della festa tanto quanto un ottimo panettone o un pandoro. Naturalmente accompagnato da una generosa porzione di panna montata.

La panna montata è tra i più classici e tradizionali contorni da associare a un dolce. Sa rendere ogni dessert mille volte più cremoso e gustoso. Per di più, la panna montata è facile da preparare in casa anche all’ultimo momento. L’importante è non fare errori durante la montatura, che potrebbero rovinare il nostro dolce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco l’errore da non fare quando si monta la panna per il dolce di Natale.

La panna deve essere a temperatura bassa

Innanzitutto, dobbiamo assicurarci che tutto sia perfetto prima ancora di cominciare a sbattere la panna vera e propria. La nostra panna da cucina dovrà essere a una temperatura piuttosto bassa. Ricordiamoci quindi di tenerla in frigo e di estrarla solo all’ultimo momento.

Per una panna bella soda, scegliamo una base che abbia una percentuale di grassi abbastanza alta, che avrà meno probabilità di ‘smontarsi’. Inoltre, ricordiamoci di aggiungere lo zucchero prima di cominciare la lavorazione, in modo che si amalgami bene durante la sbattitura. Quando è tutto pronto, possiamo cominciare a montare la panna. Ma attenzione, ecco l’errore da non fare quando si monta la panna per il dolce di Natale.

Non invertiamo mai il senso di rotazione delle fruste

Sia che usiamo una frusta manuale, sia che usiamo una frusta elettrica, è importantissimo evitare un errore fatale che potrebbe compromettere la riuscita della nostra panna: non dobbiamo mai invertire il senso di rotazione della frusta. Quando ci apprestiamo a montare la panna, scegliamo un senso di rotazione. È indifferente se sia orario o antiorario, l’importante è mantenere sempre lo stesso verso durante la lavorazione. Altrimenti, rischieremmo che la panna si ‘smonti’ a metà dell’opera.

Utilizzando sempre lo stesso senso di rotazione, la nostra panna si monterà in un baleno.

Ecco anche la ricetta per il panettone fatto in casa, se vogliamo cimentarci con la preparazione del più classico dei dolci di Natale