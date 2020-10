Succede più spesso di quello che si crede. Si entra al supermercato con l’idea di comprare giusto un paio di cose. E invece si esce col carrello stracolmo e uno scontrino infinito. Come fare per non cadere in tentazione? Ecco l’errore da evitare assolutamente se si vuole risparmiare sulla spesa.

Attenzione a non farsi prendere per la gola

I supermercati usano un arsenale di trucchetti psicologici per far spendere di più ai clienti. Per esempio, collocano i prodotti meno convenienti sugli scaffali più accessibili. Conoscere questi stratagemmi è il primo passo per spendere di meno. Ma esiste anche un curioso suggerimento di risparmio che riguarda lo stomaco. Ecco l’errore da evitare assolutamente se si vuole risparmiare sulla spesa: mai fare shopping da affamati. Diversi studi hanno dimostrato che chi entra al supermercato a digiuno spende di più. Ma non solo: spende anche peggio. Infatti, chi è affamato tende ad acquistare prodotti invitanti e poco salutari. Il classico “cibo spazzatura”, insomma. Lo stesso principio vale anche se si fa la spesa online. Arrivare alle casse con lo stomaco vuoto, dunque, è deleterio non solo per il portafoglio, ma anche per la linea.

Non solo prodotti alimentari

Il consiglio di non fare acquisti a stomaco vuoto non riguarda solo i prodotti alimentari. Lo dimostra uno studio guidato da Alison Jing Xu, esperta di marketing della Carlson School of Management (Università del Minnesota). I ricercatori hanno osservato due gruppi di partecipanti allo studio: il primo era a digiuno, il secondo no. I partecipanti affamati hanno speso il 64% in più rispetto agli altri. Curiosamente, non hanno acquistato solo più stuzzichini. Ma anche oggetti che nulla hanno a che fare con la fame. Il consiglio, dunque, è mangiare prima di entrare in qualsiasi negozio. Più in generale, è meglio rimandare qualunque scelta di acquisto, anche online, se lo stomaco brontola. Un piccolo snack può fare la differenza. Se proprio non è possibile smorzare la fame, bisogna fare più attenzione ad attenersi alla lista della spesa.

