Al giorno d’oggi il mondo del make-up è aperto sia a ragazze sia a ragazzi. Inoltre, molto più spesso è possibile imbattersi in video di make-up artists su piattaforme come YouTube o Instagram. Dare consigli su come applicare i trucchi (o come non farlo) è diventato un vero e proprio lavoro.

Grazie a questi consigli in pillola, spesso si scopre di non sapere tutto sull’arte del trucco. Anzi, ogni tanto si capisce di dover modificare il modo in cui stendiamo il fondotinta o in cui mettiamo il rossetto. Un discorso analogo si può fare con l’applicazione dell’ombretto. Apparentemente è un’operazione facilissima. In realtà, nasconde delle insidie. Oggi, il Team di ProiezionidiBorsa svelerà l’errore che tutti fanno applicando l’ombretto e che non dona a nessuno.

Il segreto sta nella tecnica

Alcuni di noi sono abituati ad applicare l’ombretto con le dita. La maggior parte delle persone, però, usa un pennellino occhi per questa operazione. Si tende a impugnare il pennello come se fosse una matita, tenendolo fermamente nella zona vicino alle setole. Inoltre, si è abituati a sfumare il colore con dei movimenti a destra e sinistra.

Attenzione però: non c’è errore più grande dell’usare il pennello occhi in questo modo. Così facendo, infatti, non si otterrà un trucco omogeneo ed efficace. Anzi, ci si ritroverà a non essere soddisfatti del risultato. Bisogna invece impugnare il pennello verso l’estremità opposta alle setole. Inoltre, bisogna sfumare il colore con dei movimenti circolari tenendo il pennello perpendicolare all’occhio. In questo modo si avrà un effetto degno dei make-up artists più famosi.

Altri consigli per l’applicazione dell’ombretto

Dopo aver svelato l’errore che tutti fanno applicando l’ombretto e che non dona nessuno, vediamo altri consigli. Il primo è quello di usare un buon primer occhi prima di metter l’ombretto. È meglio non usare il correttore come primer, perché questo non farà durare per molto tempo il nostro trucco.

Inoltre, si consiglia di applicare poco ombretto alla volta. È sempre possibile aggiungerne di più per avere un trucco più carico di colore. Al contrario, è impossibile togliere dell’ombretto senza eliminare totalmente il trucco occhi! Seguiamo questi consigli per avere un ombretto sempre perfetto e sbagliare sarà molto più difficile.