Si commette molto spesso ed è un errore assolutamente da non fare con il fondotinta. La mattina quando ci si prepara per andare a lavoro si fa colazione, si va in bagno e ci si trucca. Proprio in quel momento si commette un errore che sarebbe meglio evitare.

Il fondotinta è un prodotto molto amato, sia da donne sia da uomini. E serve per uniformare il colore della pelle, renderla luminosa e per coprire le imperfezioni. Una grande imperfezione è l’occhiaia. Questa, molto spesso, viene coperta dal fondotinta, ma in realtà non andrebbe fatto.

Errore assolutamente da non fare con il fondotinta

Dato che la pelle sotto l’occhio è molto sottile sarebbe opportuno utilizzare un solo prodotto coprente. Quindi è meglio usare solo il correttore, e non anche il fondotinta. Se si usano entrambi i prodotti si potrebbe avere un effetto molto pesante. E l’occhio potrebbe risentirne. Quindi si consiglia si usare un contorno occhi, così la pelle è ben idratata, e dopo applicare il correttore.

Ma come deve essere applicato il correttore?

Abbiamo dunque detto di no al fondotinta sotto gli occhi e sì al correttore. Ma è assolutamente importante il modo in cui questo si applica. Il correttore non si applica solo ed esclusivamente sotto l’occhio, partendo dal centro arrivando fino all’esterno. Ma invece dovremmo applicarlo creando una specie di triangolo.

Il triangolo

Dovremo applicare il correttore costruendo un triangolo scaleno con la base che parte sotto l’occhio e la punta rivolta verso la guancia. In questo modo con un spugnetta sarà necessario tamponare la zona e rendere omogeneo il colore. Poi applicare il fondotinta sul viso, ma non sotto l’occhio. Dato che avremo applicato il correttore a triangolo, non si noterà nessuno stacco cromatico tra la guancia e sotto l’occhio. Ma in questo modo la pelle di quella zona sarà più leggera.

