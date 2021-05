L’ambiente di casa è importante e bisogna renderlo adatto e confortevole. La casa racchiude il luogo che ci da maggiore sicurezza e ci permette di caricare le energie e dare sfogo alla propria creatività. Liberare l’ambiente da energie negative permette di migliorare il proprio benessere sia fisico che mentale. Esistono erbe aromatiche che permettono di eliminare le energie negative da casa in modo semplice, specialmente dopo una discussione. Vediamo come eliminare le energie negative facendo una profonda pulizia energetica utilizzando semplicemente delle erbe.

Erbe aromatiche che permettono di eliminare le energie negative dalla casa in modo semplice, specialmente dopo una discussione

Come capire se nella casa ci sono energie negative? In effetti è molto semplice e bisogna fare attenzione a piccole cose. Ad esempio, quando si entra in casa e si ha un senso di oppressione. Oppure, quando si litiga per ogni cosa, quando ogni cosa sembra ferma e non ha il giusto equilibrio. Quindi, rendere il proprio ambiente con energia positiva è indispensabile.

In particolare, l’incenso rende la casa equilibrata e aromatica. La mirra, il sandalo, il rosmarino servono a purificare l’ambiente, creando una situazione di benessere totale. Si consiglia di accenderlo dopo un evento brutto, tipo una discussione. Oppure in seguito ad un pensiero che rattrista o preoccupa.

Inoltre, esiste una pianta che purifica l’aria di casa tutto l’anno ma bisogna fare attenzione alla coltivazione ed evitare che si ammali

La salvia bianca ha un significato molto importante

La salvia bianca è considerata l’erba più efficace per dissolvere le energie negative. Può essere utilizzata acquistando bastoncini di incenso alla salvia bianca o sotto forma di mazzetto essiccato. Per purificare l’ambiente ed eliminare le energie negative è consigliato procedere in questo modo:

a) chiudere nell’ambiente le finestre e accendere la salvia bianca (incenso o rametto);

b) passare in ogni ambiente della casa con maggiore insistenza negli angoli;

c) dopo che l’incenso si è consumato, attendere dieci minuti;

d) aprire le finestre e far entrare energia pulita e nuova.