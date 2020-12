Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cucina emiliano-romagnola ha tantissime ricette che sono un must della cucina italiana. Anche per quanto riguarda le torte salate non ha rivali e l’erbazzone reggiano, torta salata gustosa, è uno di questi piatti.

Piatto povero della tradizione, l’erbazzone reggiano è una torta salata preparata con ingredienti della tradizione povera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Facilissimo da preparare, stupirà anche gli ospiti più esigenti.

Se lo si desidera, può essere servito come antipasto o come piatto unico a seconda della cena che si va preparando.

Ingredienti

30 gr di olio d’oliva;

200 gr di acqua tiepida;

400 gr di farina 00;

8 gr di sale fino;

1,3 kg di bietole;

100 gr di cipollotto fresco;

1 spicchio d’aglio;

100 gr di pancetta affumicata;

200 gr di parmigiano;

20 gr di olio d’oliva;

10 gr di sale fino.

Erbazzone reggiano, torta salata gustosa

In una ciotola, setacciare la farina e poi versarvi l’olio e l’acqua tiepida.

Impastare bene con le mani fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Avvolgere l’impasto nella pellicola e far riposare in frigo per almeno una mezz’ora.

Lavare bene le bietole, asciugarle e levare i gambi. Tagliare a rondelle i cipollotti freschi. Tagliare quindi la pancetta a cubetti.

Fare un soffritto in una padella con aglio e olio e aggiungere poi il cipollotto e la pancetta.

Far rosolare per circa dieci minuti.

Aggiungere quindi le bietole e farle appassire col calore della padella. Quando le bietole saranno cotte, scolarle dell’acqua che avranno tirato fuori e metterle da parte.

Riprendere l’impasto e stenderlo in uno stampo da tortiera di 36 cm.

Aggiungere al ripieno ormai freddato il parmigiano e mescolare bene.

Versare il ripieno nella tortiera e livellare con l’aiuto di una spatola.

Stendere la sfoglia rimanente e chiudere bene i bordi con l’aiuto di una forchetta. Bucate la pasta superiore e cospargere di olio.

Cuocere in un forno statico a 200° per circa una mezz’ora.

L’erbazzone si conserva per circa due giorni in frigo.