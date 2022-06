Era stato autentico protagonista in tutto il Mondo per poi essere quasi dimenticato questo cane perfetto per la famiglia che sta riconquistando le case italiane

Spesso le origini di molti cani che ci fanno compagnia nelle nostre case sono avvolte nel mistero. Magari arrivano dal lontano Oriente e a loro si legano leggende e avvenimenti mitici. È anche il caso del magnifico esemplare che vedremo oggi, e che ha conosciuto una fama internazionale assolutamente incredibile. Diventato un vero e proprio cane alla moda, grazie alla multinazionale americana Disney, poi uscito dai radar e soppiantato da altre razze. Accade, spesso nel Mondo canino, che i suoi rappresentanti vadano di moda, come accade con i vestiti e le scarpe. Decisamente una consuetudine un po’ strana, ma che fa parte proprio dell’ambiente canino. Oggi molti italiani stanno riscoprendo questa razza, che tra le sue qualità più belle, avrebbe quella di un amore gigantesco per i bambini di casa.

Dalla lotta ai banditi fino ai salotti

Era stato autentico protagonista in tutto il Mondo questo cane. È incredibile come la storia del Dalmata sia variegata e piena di curiosità. Magari anche i nostri Lettori che possiedono o hanno avuto questa meravigliosa razza, ne conoscono poche caratteristiche storiche. Ovviamente il suo nome dovrebbe essere legato alla Regione croata che bagna l’Adriatico. Usiamo il condizionale perché nei secoli tanti popoli avrebbero rivendicato come proprio questo esemplare. Si dice che addirittura fosse presente in Italia molto prima della sua comparsa sulle coste dalmate. Di sicuro c’è che gli inglesi impararono a conoscerlo e apprezzarlo come tradizionale cane da caccia. Ma attenzione che adesso viene una delle curiosità più belle del Dalmata: nel ‘700 e nell’800 faceva addirittura da scorta armata alle carrozze dei nobili inglesi che si spostavano dalle campagne alla città e viceversa.

Essendo luoghi che si prestavano al brigantaggio, questi meravigliosi cani da guardia proteggevano i padroni e i preziosi contenuti che viaggiavano sulle carrozze.

Inutile ricordare come siano stati i famosi film della Carica dei 101 a immortalare e consegnare alla fama eterna questo cane. Dalmata, che parlando sempre di curiosità, negli Stati Uniti è la mascotte dei pompieri. Attento e intelligente, agile e fedele, questo esemplare ben si adatta alle famiglie che abbiano figli piccoli. La femmina è infatti dotata di una pazienza materna quasi illimitata, mentre il maschio, dal grande equilibrio, è perennemente in funzione guardiano. Ama andare a passeggio, mostrandosi sempre molto aristocratico ed elegante.

