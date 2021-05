Sugli scaffali dei supermercati sono in bella mostra tantissimi tipi di pane e si sceglie sempre quello di cui si conosce il sapore e che ci soddisfa. Anticamente c’era un pane che era considerato il pane della gente umile e invece è il pane migliore che si conserva fresco per molti giorni ed è buono da morire.

Il pane industriale

C’è una grande differenza fra il pane fatto a mano e quello industriale. Questa differenza si chiama tempo. Nel processo industriale tutto si organizza affinché il pane abbia un bell’aspetto e sia prodotto nel minor tempo possibile. L’aggiunta di alcune sostanze permette una lavorazione più veloce e il pane risulta morbido, compatto e spesso già tagliato e pronto per l’uso.

Fra le varie proposte spesso si è attratti dal buon pane morbido e dal colore bianco. Altri invece cercano quello scuro di tipo integrale e c’è chi preferisce il pane cotto a legna col suo colore bruno. Anche se la scelta è personale ci si potrebbe tuttavia chiedere come si fa a riconoscere un buon pane fra le tantissime proposte del mercato.

Ebbene oggi molti forni cominciano a riscoprire il pane del passato, quello che veniva panificato dai contadini nei forni a legna. Spregiativamente era chiamato il pane cafone e invece è quello che oggi si sta riscoprendo.

Le caratteristiche principali

Prima di tutto un buon pane è cotto bene e presenta la crosta bruna e croccante. Seconda caratteristica da non sottovalutare è la grandezza. Il pane cotto a legna e impastato con buona farina più è grosso e più si conserva a lungo, anche una settimana. Il colore della mollica deve essere giallo paglierino e non un bianco da bucato. Inoltre e la mollica si deve presentare consistente e bucherellata in modo non uniforme.

Potrà sembrare strano ma molti forni cominciano a panificare proprio come si faceva in passato. Si sfornano pani grandi, ben lievitati e ben cotti, con pezzature che vanno da 1 Kg fino a 4 Kg. Sono pani fantastici che cominciano ad essere ricercati dalla gente, proprio il pane come si faceva una volta.

