In Italia, si sa, ci sono tantissimi monumenti di ogni tipo a rendere splendido ed unico qualsiasi angolo di Paese. Per la ricchezza e la varietà di architetture alle volte, però, ci dimentichiamo di considerare un particolare tipo di struttura che ci riporta alla magia delle favole. Forse li associamo a latitudini nordiche, o forse semplicemente ci danno un’idea di forza e di possenza ma non di grazia e armonia. Si tratta delle rocche e dei castelli.

Abbiamo già parlato di alcuni castelli imperdibili in Italia. A questi, però, dovremmo aggiungere una visita a questo borgo medievale letteralmente fuori dal tempo. Si tratta del Castello di Roccascalegna e si trova in Abruzzo. Entreremo nel mondo delle fiabe visitando questo castello volante in cui il tempo è rimasto sospeso come per magia.

Un dirupo spaventoso

Se arriviamo in questo piccolo paesino dell’entroterra abruzzese ci troveremo di fronte ad una visione mozzafiato. Il castello che sorveglia la cittadina dall’alto, infatti, è letteralmente arrampicato su uno sperone immenso di roccia. Il senso di possenza e di straniamento, dunque, ci coglierà sorpresi. I torrioni infatti e il muro di cinta esterna sono stati eretti in maniera a dir poco mirabile.

Come se non bastasse, il Castello, che ci permetterà di fare delle foto pazzesche, ha una storia veramente millenaria. Sembrerebbero essere stati i Longobardi a costruire già nel 600 d.C. una torre d’avvistamento e un castello per difendere i territori posseduti dai Bizantini. Eppure la storia del restauro è molto recente, motivo per cui la magnificenza di questo castello è stata per molti secoli sottovalutata. Fu nel 1985 che la struttura venne donata dall’ultima famiglia proprietaria al Comune dopo secoli di abbandono e saccheggi. Così risale ad appena il 1996 la fine dei lavori di ristrutturazione. Oggi la prospettiva del Castello toglie il fiato, soprattutto se ammirato da Est. Da questo lato, infatti, il castello sembra letteralmente avvinghiato alla parete della montagna. Era talmente difficile avere accesso alla torre, che una leggenda sostiene che fosse possibile solo tramite una scala.

Visitare la struttura è possibile anche per grandi comitive, sarà sufficiente prenotare con anticipo la visita tramite l’apposito sito Internet. Recarsi presso questo paese può essere una scusa per scoprire una Regione d’eccezione come l’Abruzzo. In inverno potremmo vedere degli scorci unici. Talvolta sono talmente elevati da pensare di non essere raggiungibili in inverno, come nel caso del sentiero che porta al Castello della più nota località di Rocca Calascio, in provincia dell’Aquila. In realtà questo è normalmente raggiungibile anche d’inverno tramite questo sentiero.

Potremmo poi approfittarne per divertirci con una sciata presso la località di Passolanciano Majelletta. In questo posto è infatti possibile sciare guardando il mare Adriatico di fronte a noi. Questa località sulla Majella rappresenta uno dei pochi posti in cui è possibile farlo in Italia.