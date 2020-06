Alla chiusura di Piazza Affari odierna c’è il segnale di entrare su questo titolo azionario sottovalutato del 100% prima che inizierà a salire a rotta di collo. Quale titolo è ?Besse (MIL:BSS), ma prima facciamo uno zoom su quello che sta accadendo sui mercati negli ultimi giorni e settimane.

Mercati azionari tonici anzi supertonici. In due mesi tutto sembra essere archiviato! Pandemia, ribassi epocali, recessioni dure e severe per molto tempo. Cosa è cambiato dai minimi di marzo? Nulla! Anzi si toccano con mano cosa si proiettava in quei giorni. Per qualcuno questi rialzi sono inspiegabili, invece sono normali. Quando tutto va bene ad un certo punto, i mercati sconteranno che tutto andrà peggio. Quando invece tutto va peggio, essi sconteranno che tutto andrà meglio.

Una semplice regola dice di vendere nel primo caso e comprare nel secondo e mantenere per lungo termine (almeno 60 mesi)!

Torniamo a Biesse. e sul perchè scriviamo che si deve entrare su questo titolo azionario sottovalutato del 100% prima che inizierà a salire a rotta di collo?

Una società interessante e con i conti a posto

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione a 10,11. Da inizio anno ha segnato il minimo a 6,625 ed il massimo a 18,65. La società opera nel settore della progettazione e commercializzazione in molte aree geografiche di prodotti per falegnami, edilizia e mobili.

In base ai calcoli del discounted cash flow ai livelli attuali la sottovalutazione è di circa il 100%. Il consenso degli analisti invece calcola un prezzo obiettivo a 12,50. Nei prossimi anni si prospetta una crescita degli utili annua superiore all’80%.

Dal punto di vista grafico si profila un interessante scenario sia di breve che di medio lungo termine.

La nostra strategia operativa è la seguente:

comprare a mercato con stop loss a 9,29 ed obiettivo primo a 11,74 ed al superamento e tenuta verso 14,41 a 3/6 mesi. A parer nostro questo è un titolo che va comprato e mantenuto di lungo termine. Infatti per quanto scritto precedentemente potrebbe riservare interessanti sorprese.