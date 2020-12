Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come scritto ieri mattina nel nostro punto sui mercati, le probabilità sono per un nuovo imminente rialzo dei mercati azionari. Il rialzo potrebbe continuare forte fino al 14 dicembre, data di setup annuale di ProiezionidBorsa e poi proseguire fra alti e bassi fino alla prima decade di gennaio. Dopo, ci potrebbe essere una pausa di qualche mese se non di più. Come al solito procederemo per step ma oggi, chiediamo l’ attenzione dei nostri Lettori in quanto il nostro indicatore bull/bear ci invita ad entrare in acquisto su Elica per guadagnare almeno il 20% in poche settimane .

Elica (MIL:ELC), è una società che progetta e realizza cappe da cucina e caldaie per riscaldamento centralizzato. Oggi il titolo quota a Piazza Affari a 2,925 -1,85%. Da inizio anno il titolo ha segnato il minimo a 1,808 ed il massimo a 3,895. Le quotazioni attuali sono ancora ben distanti dal massimo toccato nell’anno 2007 a 6,07 anche se riteniamo che il minimo del 2020 abbia elevate probabilità per rappresentare un bottom poliennale di ripartenza definitiva.

La nostra idea operativa è che lo stesso Ftse Mib, indice azionario della Borsa Italiana, abbia finalmente raggiunto un punto di ripartenza duraturo.

Veniamo al titolo e alla strategia da poter applicare fin da subito.

Entrare in acquisto su Elica per guadagnare almeno il 20% in poche settimane

Si prevede che gli utili cresceranno di oltre il 125% all’anno e le raccomandazioni degli analisti calcolano un prezzo obiettivo in area 3,53. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 4 euro.

Dal punto di vista grafico, ravvisiamo forti potenzialità ed il pattern che si è formato nelle ultime 3 settimane sembra puntare nei prossimi 30 giorni proprio verso i 3,53.

Quale strategia di investimento applicare?

Comprare il titolo a mercato con stop loss a 2,78 di lungo termine e 2,85 di breve termine ed obiettivo primo verso area 3,53. Siamo molto ottimisti sulla società e sul suo management e i grafici dicono rialzo. Cosa volere di più? IL nostro consiglio è di mantenere di breve e poi di lungo termine.

Si procederà per step.