Il segnale di venerdì scorso sembrava l’inizio di una fase ribassista, oggi si è verificato un rimbalzo anche forte. Cosa attendere da ora in poi? Quali valutazioni possiamo fare? Ennesimo falso segnale sui mercati azionari o rimbalzo del gatto morto propedeutico a nuovi ribassi già da domani? Per avere una risposta attendibile, ora andremo a definire la nostra mappa dei prezzi studiando la tendenza in corso e le “probabili mosse” dei mercati dei prossimi giorni.

Alle ore 20:16 dell’1 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.647

Eurostoxx Future

3.530

Ftse Mib Future

21.845

S&P 500 Index

3.771,5

Il rialzo odierno ha cambiato la tendenza ribassista dei giorni scorsi? Nn ancora ma procediamo per gradi.

Il frattale previsionale del 2021 proietta un ribasso fino a metà febbraio

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

Dal 6 gennaio in poi i mercati alternano giorni al rialzo e giorni al ribasso, rimanendo sostanzialmente in una fase di congestione con continui falsi segnali.

Ennesimo falso segnale sui mercati azionari o rimbalzo del gatto morto con nuovi ribassi già da domani?

Quali sono invece i livelli che daranno una risposta attendibile a questa nostra domanda?

Dax Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 2 febbraio superiore a 13.922. Attenzione però, fino a quando non si assisterà ad una chiusura di questa settimana superiore ai 13.946, un eventuale segnale rialzista giornaliero potrebbe essere un ulteriore falso segnale.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 2 febbraio superiore a 3.599. Attenzione però, fino a quando non si assisterà ad una chiusura di questa settimana superiore ai 3.615, un eventuale segnale rialzista giornaliero potrebbe essere un ulteriore falso segnale.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 2 febbraio superiore a 21.990. Attenzione però, fino a quando non si assisterà ad una chiusura di questa settimana superiore ai 22.230, un eventuale segnale rialzista potrebbe essere un ulteriore falso segnale.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 2 febbraio superiore a 3.870. Attenzione però, fino a quando non si assisterà ad una chiusura di questa settimana superiore ai 3.871 , un eventuale segnale rialzista potrebbe essere un ulteriore falso segnale.

Frattanto, se la tendenza conntinuerà a rimanere ribassista, gli obiettivi da raggiungere saranno i seguenti per/entro metà febbraio/metà marzo:

Dax Future

13.000/12.564

Eurostoxx Future

3.300/3.149

Ftse Mib Future

19.000/17.700

S&P 500 Index

3.674/3.200.

Domani potrebbe essere decisivo per avere più chiarezza ed aggiusteremo eventualmente il tiro.