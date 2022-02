Dopo diversi mesi, il nostro Ufficio Studi torna a interessarsi di questo titolo dopo che ieri i prezzi hanno segnalato un rialzo superiore al 2%. Sgombriamo subito il campo, Enervit sale con volumi bassi e questo non è un buon segnale grafico, o meglio, non è un pattern affidabile.

Quali sono i titoli che preferiamo comprare?

Quelli che presentano, sottovalutazione e tendenza rialzista, il cui segnale di acquisto è accompagnato da volumi sostenuti.

Su quali titoli invece, preferiamo puntare al ribasso con operazioni Short (vendite allo scoperto)?

Quelli che presentano, sopravvalutazione e tendenza ribassista, il cui segnale di vendita è accompagnato da volumi sostenuti.

In entrambi i casi, preferiamo mettere nel nostro portafoglio, titoli che scambiano volumi elevati.

Procediamo per gradi.

Enervit (MIL:ENV) ha chiuso la giornata di contrattazione del 10 febbraio al prezzo di 3,64 in rialzo del 2,82% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 3,52 ed il massimo a 3,84. Pezzi scambiati della giornata 1.141. I volumi medi giornalieri sono intorno ai 7 mila pezzi.

Analisi sommaria di bilancio

La società capitalizza in Borsa 64,8 milioni di euro e produce e commercializza integratori alimentari.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un prezzo obiettivo a 4,20. I nostri studi, basati sui bilanci degli ultimi 4 anni, calcolano invece un fair value a 8,20, con una sottovalutazione dei prezzi attuali rispetto alle stime di oltre il 100%.

Come mai allora non c’è interesse sul titolo?

Questi sono i casi, dove le spiegazioni potrebbero essere molteplici e forse anche contrastanti fra di loro e pertanto preferiamo prendere atto della situazione senza chiederci inutilmente il perchè.

Enervit sale con volumi bassi. Cosa fare con il titolo sottovalutato del 100%? La nostra strategia di investimento

Per chi possiede il titolo in ottica di lungo termine, si potrebbe mantenere con stop loss a 3,51 ed obiettivo primo in area 5,20 da raggiungere per/entro 6/9 mesi e successivo 6,50. Primo supporto di breve termine a 3,51. Chi volesse acquistare il titolo potrebbe attenersi a questi livelli.

Il nostro giudizio rimane neutrale.

Si procederà per step.