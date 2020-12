Nonostante gli alti e bassi il 2020 è stato per ENEL (+17 rispetto al -5% del Ftse Mib) un anno eccezionale. Basti pensare che negli ultimi 20 anni solo 4 volte la performance annuale è stata superiore a quella del 2020. Il titolo ENEL riuscirà a ripetere l’ottimo 2020 anche nel corso del 2021?

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 10%. Le cose non vanno decisamente meglio quando si confrontano le quotazioni attuali con il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow oppure si utilizzano i multipli di mercato per valutare il titolo. In questo casi, infatti, le azioni ENEL sono sopravvalutate o in linea con le attuali quotazioni.

Quali sono i mesi rialzisti per il titolo?

Nella figura seguente è riportato per ciascun mese dell’anno la probabilità che la chiusura sia superiore all’apertura mensile. La percentuale media indicata è calcolata su tutti gli anni che vanno dal 2008 al 2020.

Notiamo subito una cosa, non ci sono mesi durante i quali è più probabile che la chiusura sia superiore all’apertura. Solo per il mese di luglio questa probabilità è del 69%. Viceversa c’è il mese di febbraio che ha una probabilità molto piccola (33%) che il mese chiuda sopra il prezzo di apertura. Per gli altri mesi siamo intorno a valori del 50% che, quindi, non sono di aiuto per il trading.

ENEL riuscirà a ripetere l’ottimo 2020 anche nel corso del 2021? I livelli da monitorare secondo l’analisi grafica e previsionale

ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 29 dicembre a quota 8,276 euro in ribasso dello 0,83%% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in corso è rialzista e ha quasi raggiunto il suo II obiettivo di prezzo in area 8,73 euro. Come già successo a inizio 2020 il raggiungimento di questo livello ha provocato un ritracciamento che, però, ha trovato un forte supporto in area 6,46 euro.

Per il 2021, quindi, la strada è al rialzo con obiettivo in area 11 euro. Un chiaro segnale in tal senso si avrebbe con una chiusura trimestrale superiore a 8,73 euro. Nel caso in cui, invece, si riscontrassero difficoltà nel superamento di questo livello potremmo assistere a ritracciamenti fino in area 6,46 euro con supporto intermedio in area 7,34 euro. Solo una chiusura trimestrale inferiore a 6,46 euro farebbe definitivamente accantonare lo scenario rialzista.

