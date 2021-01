Come si vede chiaramente dai grafici di breve e medio periodo ENEL potrebbe essere in procinto di ritracciare prima di un nuovo allungo al rialzo. Si potrebbero, quindi, creare le condizioni per un l’acquisto di questo titolo azionario che ha sempre dato grosse soddisfazioni ai suoi azionisti. Basti pensare che nell’ultimo anno ha avuto un rendimento (compreso i dividendi) dell’11%, mentre negli ultimi cinque anni del 180%, per un rendimento medio di oltre il 35%.

Le raccomandazioni degli analisti ci dicono che il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

ENEL potrebbe essere in procinto di ritracciare prima di un nuovo allungo al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 22 gennaio a quota 8,345 euro in ribasso dello 1,35%% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame giornaliero

Il grafico riportato qui di seguito è abbastanza complesso, ma cerchiamo di analizzarlo con attenzione. Le quotazioni dopo aver raggiunto il III obiettivo di prezzo della proiezione rialzista (linea continua) in area 8,5 euro hanno ritracciato come da attese. È, quindi, scattata la proiezione ribassista in corso (linea rossa tratteggiata) che ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 8 euro. Dopo di che c’è stato un rimbalzo.

Le strade adesso sono due: o si rompe in chiusura di giornata area 8 euro e si prosegue verso gli altri obiettivi indicati in figura oppure si rompe area 8,535 euro e si parte verso nuovi massimi in area 9,32 euro.

Decisive, quindi, saranno le prossime sedute.

Time frame settimanale

Nel medio/lungo periodo la tendenza è rialzista e gli obiettivi al rialzo sono molto ambiziosi. Chiudere una settimana sopra area 9,48 euro aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 12,4 euro, prima, e 15,2 euro, poi.

Viceversa, la rottura in chiusura di settimana di area 8,21 euro farebbe scattare una proiezione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate. Che questo possa essere lo scenario favorito si evince dal segnale ribassista dello Swing Indicator generato alla chiusura del 22 gennaio.

