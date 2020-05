Enel Green Power connette tre nuovi parchi eolici in Nord America

Enel Green Power continua a lavorare alacremente soprattutto in Nord America. La società, attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, ha avviato le operazioni di ulteriori 50 MW del parco eolico di High Lonesome in Texas. La capacità totale dell’impianto passa così a 500 MW. Il parco eolico di High Lonesome è situato nelle contee di Upton e Crockett in Texas. Si tratta del più grande parco eolico in esercizio presente nel portafoglio globale di rinnovabili del Gruppo. Genererà circa 1,9 TWh all’anno ed eviterà l’emissione di oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2.

L’accordo è stato siglato con Danone North America

L’accordo per la fornitura di energia rinnovabile (Power Purchase Agreement, PPA), della durata di 12 anni, è stato siglato con l’azienda di prodotti alimentari e bevande Danone North America. Grazie a questa intesa verrà fornita elettricità a sufficienza per produrre l’equivalente di quasi 800 milioni di vasetti di yogurt e di oltre 80 milioni di galloni di latte l’anno. Danone North America, entro il 2030, arriverà al 100% dell’elettricità proveniente da fonti rinnovabili.

Cresce il portafoglio globale di rinnovabili di Enel

Non è finita qui, la società ha connesso alla rete i due parchi eolici di Riverview, da 105 MW, e la Fase 2 di Castle Rock Ridge, da 29,4 MW, situati ad Alberta in Canada.

Enel (MILENEL) mantiene il proprio impegno finalizzato alla crescita del portafoglio globale di rinnovabili, lo dimostra con queste operazioni, ha dichiarato Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power. Nel primo trimestre del 2020 la società ha completato impianti alimentati da fonti rinnovabili per oltre 400 MW in tutto il mondo. La società è certa di poter continuare a generare valore sostenibile in futuro in tutto il mondo. Grazie all’energia a zero emissioni, dando sempre priorità alla salute e alla sicurezza.

La società ha investito 720 milioni di dollari USA nella costruzione del parco eolico da 500 MW di High Lonesome, in Texas. Oltre 210 milioni di dollari canadesi, invece, investiti nella Fase 2 di Castle Rock Ridge e Riverview.

Enel Green Power North America possiede e gestisce impianti di energia rinnovabile in Nord America. È presente in 19 Stati degli USA e in una provincia del Canada con 70 impianti. Gestisce energia per circa 5,8 GW, alimentata da fonti idroelettriche, eoliche, geotermiche e solari.