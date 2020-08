ENEL è un titolo che non ha mai deluso gli investitori, ma in questo momento è meglio starne alla larga sia dal punto di vista dei fondamentali che da quello grafico.

Storicamente il titolo ha sempre dato ottime soddisfazioni agli investitori. Tenendo conto, infatti, anche del lauto dividendo distribuito il rendimento medio annuo negli ultimi cinque anni è stato del 30% circa. Niente male, quindi, per un’azione che potrebbe essere lo strumento ideale per chi vuole costruirsi una previdenza integrativa fai da te.

Per i fondamentali, però, questo potrebbe non essere il momento giusto per entrare in acquisto sul titolo. Qualunque sia la metrica utilizzata (PE, PEG, PB), infatti, ENEL risulta essere pesantemente sopravvalutata. Una conferma della sopravvalutazione si ottiene anche dal confronto del fair value con le attuali quotazioni. In questo caso la sopravvalutazione è di circa il 60%.

Anche gli analisti sono molto prudenti. Il consenso medio, infatti, è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10% circa.

ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 27 agosto a quota 7,617€ in ribasso del 2,3%% rispetto alla chiusura precedente.

Prima di discutere in dettaglio le criticità su ciascun time frame, diciamo che globalmente la situazione sul titolo è molto delicata e potremmo assistere a breve a un’accelerazione ribassista.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e sta per raggiungere il suo I° obiettivo di prezzo in area 7,5796€. La tenuta di questo livello potrebbe favorire un rimbalzo, mentre la sua rottura spingerebbe le quotazioni verso il II° obiettivo di prezzo in area 7,05€. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 6,5202€ (III° obiettivo di prezzo).

Time frame settimanale

Lo studio su questo time frame mette i brividi. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni stanno per chiudere la settimana, nuovamente va detto, sotto il forte supporto in area 7,8063€. Questa conferma potrebbe avere conseguenze molto negative sul titolo. Si potrebbe, infatti, creare un doppio massimo che ha come obiettivo area 5,0753€. È interessante notare come quest’ultimo livello rappresenti anche il I° obiettivo di prezzo della proiezione ribassista che si concretizzerebbe con una chiusura settimanale inferiore a 7,2€.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un ribasso del 30% dai livelli attuali. Solo una chiusura settimanale superiore a 7,8063€ scongiurerebbe lo scenario ribassista e proietterebbe le quotazioni verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura.

Time frame mensile

Anche sul mensile la debolezza attuale di ENEL è molto evidente. Basta vedere come le quotazioni non riescano ad avere la meglio della resistenza in area 7,8647€. Anche in questo caso, quindi, si sarebbero le condizioni per un doppio massimo con obiettivo in area 5€.

Qualora, invece, la chiusura di agosto dovesse essere superiore ad area 7,8647€, le quotazioni partirebbero verso gli obiettivi indicati in figura. Da notare che in questo caso il potenziale rialzo potrebbe essere superiore al 100%.

