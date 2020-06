ENAV non riesce a decollare in Borsa. Atterraggio di emergenza con ribasso del 60%?

ENAV non riesce a decollare in Borsa nonostante il portafoglio ordini continui ad aumentare. A fine aprile commentavamo di come avesse acquisito 1 milione di euro di nuovi contratti. La cosa, però, non era stata sufficiente a far decollare le quotazioni che, anzi, si erano ulteriormente indebolite.

Recentemente la società ha concluso un contratto del valore di 800.000€ con la Civil aeronautics administration di Taiwan. L’agenzia governativa del ministero dei trasporti che è responsabile della regolamentazione di tutte le attività riguardanti l’aviazione civile.

L’oggetto del contratto riguarda le attività di fornitura, installazione, accettazione e messa in esercizio del sistema di gestione delle informazioni aeronautiche.

Anche in questo caso, però, dopo un primo entusiasmo le quotazioni hanno preso a perdere quota.

ENAV non riesce a decollare in Borsa: analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario ENAV (MIL:ENA) ha chiuso la seduta del 19 giugno a quota 4,034€ in ribasso del 2,37%.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma stenta a decollare. Come si vede dal grafico, infatti, il primo ostacolo (area 4,2779€) lungo il cammino che porta in area 5,7564€ (I° obiettivo di prezzo) continua a frenare l’ascesa delle quotazioni. Che la spinta rialzista non sia quella necessaria per sprintare al rialzo si evince anche dal fatto che il segnale di BottomHunter scattato qualche settimana fa non era da considerare. Le condizioni al contorno, infatti, ne minavano la portata.

Si capisce, quindi, come la prudenza sia d’obbligo e che discese fino in area 3,5209€ siano ancora possibili. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte a un ribasso fino al I° obiettivo di prezzo in area 1,711€, per un ribasso del 50% dai livelli attuali.

Approfondimento