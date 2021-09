Emporio Armani è la linea più giovanile e trendy del Gruppo Armani, fondata proprio 40 anni fa, ossia il 23 settembre del 1981.

Ė stato festeggiato ieri infatti il compleanno di questo brand, che continua a stupire e conquistare il mondo, soprattutto dei più giovani. E per l’occasione, per la prima volta dallo scoppio della pandemia, si è addirittura tornati a sfilare in presenza del pubblico.

Ma non solo. Ieri è stata anche l’occasione per inaugurare una mostra che racconterà queste quattro decadi di storia del marchio con abiti diventati iconici, immagini e filmati che ne hanno ripercorso filosofia e spirito.

Emporio Armani compie 40 anni e lo festeggiamo con un’icona che ha contribuito a fare la sua storia, il supermodello italiano Fabio Mancini

Quando nel 1981, Giorgio Armani decise di partire con questa seconda linea, l’intento era quello di trasmettere ai più giovani un messaggio di libertà. Libertà dalle forme, dalla tirannia dei prezzi dell’Alta moda. Si era reso conto, infatti, che la moda era spesso lontana dalla quotidianità delle persone, soprattutto dei più giovani. E proprio a loro decise di offrire una linea più contemporanea, più cittadina e di conseguenza anche più accessibile.

Il successo fu immediato.

Emporio Armani, infatti, pur nascendo come seconda linea, ha perfezionato ben presto una sua identità in modo autonomo.

Ecco, quindi, che nel corso di questi 40 anni, l’aquila di Giorgio Armani è diventata sinonimo di lifestyle.

I volti iconici della linea: da Rafael Nadal a Cristiano Ronaldo

Tanti i volti iconici di questo marchio. Abbiamo visto sfilare nel corso degli anni: Cristiano Ronaldo, David e Victoria Beckham, Rafael Nadal solo per citarne alcuni.

Ma su tutti spicca quello di Fabio Mancini, con all’attivo più di 10 campagne pubblicitarie e più di 50 sfilate per questo brand.

Abbiamo avuto modo di conoscere la storia di questo splendido ragazzo, travolto dal successo ma rimasto sempre ancorato alle sue origini. Così come vi abbiamo parlato di alcuni record che hanno segnato la sua carriera, ancora oggi brillante e con numeri da capogiro.

Fabio, infatti, viene definito l’uomo Armani per sovranità e preminenza. Colui che lascerà il segno nella storia di questa maison.

E quale modo migliore per festeggiare i 40 anni della linea Emporio se non parlando di questo supermodello che non ha bisogno di presentazioni? E che ha contribuito a fare la storia di questo marchio.

Fabio non perde occasione per affermare che la bellezza non è tutto nella vita. Lui, infatti, sostiene che è la parte umana a fare la differenza.

La sua sensibilità e il suo altruismo sono stati spesso raccontati da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Ma, inutile negare che è la sua immagine a fare la storia.

Il suo volto e il suo corpo sono diventati riconoscibili in tutto il mondo, grazie alle innumerevoli campagne pubblicitarie fatte per questa azienda e anche per Emporio Armani.

Dunque Emporio Armani compie 40 anni e lo festeggiamo con un’icona che ha contribuito a fare la sua storia, il supermodello italiano Fabio Mancini.