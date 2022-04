Italia, il Bel Paese in cui si fondono senza soluzione di continuità storia, tradizione e una radicata religiosità. Ed è proprio durante la Settimana Santa, periodo che quest’anno cade tra il 10 e il 16 aprile, che questo mix esplode in eventi e tradizioni. Il nostro Paese si anima, infatti, da Nord a Sud di processioni e rievocazioni tradizionali a cui vale la pena assistere almeno una volta nella vita.

Proprio per questo motivo, oggi andremo alla scoperta di alcuni eventi capaci di regalarci emozioni incredibili e difficili da dimenticare, corredate da buonissimi piatti tipici. Scopriamo subito quali sono e dove si possono vedere.

Alcuni degli eventi più belli a cui partecipare durante la Settimana Santa dal Norda al Sud Italia

Ci sono pochi dubbi che la religione cattolica sia profondamente radicata nella cultura e nel sentire degli italiani. Eppure, sono pochi i momenti in cui questo legame è così visibile e percepibile come durante i riti e gli eventi legati alla settimana di Pasqua. In questo periodo, infatti, grandi e piccoli centri cittadini si animano, portando avanti delle tradizioni antiche che rievocano la passione di Gesù Cristo. Ad esempio, nel nord Italia vale la pena di partecipare alla processione di statue che ha luogo presso Vercelli durante il Venerdì Santo. Nel paesino piemontese di Sordevolo, invece, gli abitanti metteranno in scena ciò che è accaduto durante la Passione.

Emozioni incredibili e difficili da dimenticare aspettano coloro che visiteranno queste bellissime località non lontane da casa durante la Settimana Santa

Nel centro Italia invece non sono da perdere i riti tipicamente umbri. Infatti, nella zona di Assisi si inscena la Deposizione del Crocefisso e l’incontro con Maria Maddalena. Ma è nel sud Italia che i riti della Settimana Santa sono particolarmente radicati e si tramutano in tradizioni ed eventi molto forti a cui assistere. Ne sono un esempio i riti che animano il Sabato Santo di Nocera Terinese, piccolo comune calabrese della provincia di Catanzaro. Durante questa giornata, infatti, gruppi di flagellanti, i “vatienti”, percorrono il paese colpendosi le gambe con degli strumenti acuminati ricoprendosi di sangue. Similari sono i riti che hanno luogo durante la notte del Giovedì Santo a Verbicaro, in provincia di Cosenza. In Sicilia, invece, durante la Settimana Santa le città si animano di processioni particolarmente imponenti, tra le quali spiccano quelle di Caltanissetta e Marsala.

