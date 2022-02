Ogni tanto è importante guardare i grandi classici del passato. Quei film di quando eravamo piccoli, che hanno fatto la storia e che ancora oggi sono perfettamente godibili e molto rilevanti.

Per fortuna, nonostante si tratti di pellicole che hanno qualche decennio alle spalle, sono facilmente reperibili. Infatti, sia in televisione che in streaming si trovano spesso i vecchi capolavori, perché gli appassionati di questi film storici sono ancora tanti.

Oggi conosciamo una pellicola che è ad un solo click di distanza, e che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Ci sono emozioni forti in questo film in streaming, un’esperienza difficile da dimenticare.

Il regista che ha cambiato il Mondo

A partire dalla fine degli anni ’60, Hollywood è cambiata radicalmente: i suoi film sono diventati più crudi, più complessi, e l’impronta autoriale dei registi si è imposta con forza.

Tra i cineasti migliori di questo periodo ricordiamo Stanley Kubrick, che ha fatto la storia con tantissimi film. Da Full Metal Jacket a Shining, sono tantissime le opere del grande Kubrick che hanno lasciato un segno indelebile sul cinema.

Tra i grandi capolavori di questo regista troviamo anche Arancia Meccanica, che per nostra fortuna è facilmente reperibile in streaming. Si trova attualmente compresa nell’abbonamento di Prime Video.

Questo film ha fatto scalpore all’uscita, nel 1972, per i suoi contenuti adulti e violenti. Allo stesso tempo, però, è stato sempre amato sia dal pubblico che dalla critica e ha avuto una grande influenza sulla cultura popolare fino ai nostri giorni.

Emozioni forti in questo film cult diretto da un regista talentuosissimo e ora disponibile in streaming

La storia è ambientata in un futuro prossimo distopico e narra di un gruppo di teppisti che si fanno chiamare “Drughi”. Arancia Meccanica si concentra soprattutto sul loro leader, Alex DeLarge.

Alex ed i suoi amici passano le giornate commettendo furti e compiendo atti di violenza. Il loro comportamento da delinquenti li metterà nei guai. In particolare, Alex sarà preso di mira e passerà dei momenti difficili.

Senza svelare altro, specifichiamo che questo film è un’esperienza imperdibile. Certo, non è adatta a tutti e, anzi, è considerata una pellicola indirizzata solo a maggiorenni.

Si tratta di un’opera estremamente provocatoria, che non lascia di certo indifferente lo spettatore. Proprio per questo, merita di essere vista, per capire come un grande regista riesce a tratteggiare un mondo, e un protagonista, assolutamente unici.

