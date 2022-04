La scorsa settimana abbiamo potuto ammirare la parata di stelle della Notte degli Oscar, dove sono stati premiati i migliori film. Sappiamo bene che ad aver fatto scalpore è stato soprattutto lo schiaffo di Will Smith, ma ricordiamoci che sono anche stati premiati e nominati tanti bei film.

Oggi ne conosciamo uno che era candidato alla statuetta più importante, quella di miglior film. Non è riuscito a vincere, ma ha comunque fatto parlare di sé per le sue atmosfere uniche, per la narrazione e anche per il suo finale. Non riveleremo di certo come va a finire, ma consigliamo comunque di dargli una possibilità perché in queste settimane è al cinema.

Incontreremo emozioni e paura ma anche tante lacrime se decideremo di guardare questo film, ma ne varrà certamente la pena.

Le atmosfere uniche del film

La pellicola di cui parliamo oggi è “La fiera delle illusioni – Nightmare Alley”, diretta dall’apprezzatissimo Guillermo del Toro, regista noto per “Il labirinto del fauno” e “La forma dell’acqua”. Qui del Toro dirige l’adattamento di un romanzo, chiamato appunto “Nightmare Alley”, che era già diventato un film nel 1947.

La storia è ambientata alla fine degli anni ‘30. Un uomo misterioso, interpretato da Bradley Cooper, decide di accettare un lavoro in un luna park itinerante dove si esibiscono una serie di curiosi personaggi. In questo ambiente, il personaggio di Cooper inizia a imparare i trucchi del mestiere e cerca così di diventare un mentalista, ovvero un uomo di spettacolo che sembra possedere poteri psichici.

Il protagonista si mette quindi in proprio e inizia a fare spettacoli di mentalismo, esibendosi nella città di Buffalo di fronte all’élite economica della città. Nel tentativo di raggirare alcuni uomini molto benestanti, il protagonista entrerà in contatto con delle realtà pericolose e violente, da cui sarà difficile fuggire.

Emozioni e paura ma anche tante lacrime in questo spettacolare film al cinema con un finale spiazzante

Il finale del film, come dicevamo, è davvero molto scioccante, ma non riveliamo nulla. Si tratta comunque di qualcosa di sorprendente e che consigliamo di vedere con i propri occhi.

“La fiera delle illusioni” ha ricevuto un gran successo di critica e pubblico, ricevendo nomination per svariati premi, tra cui quattro Oscar. Particolarmente amata e apprezzata la storia, oltre alle cupe atmosfere che ricordano i film noir degli anni ‘40 e ‘50. In mezzo a questa oscurità c’è anche spazio per commuoversi un po’ e per conoscere una tormentata storia d’amore. Una pellicola insomma molto ricca, da non perdere.

