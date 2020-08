Banana per avere capelli lucenti e senza doppie punte. La banana non è solo un ottimo spuntino spezza-fame o un frutto ricco di proprietà. Può anche diventare il migliore alleato di una donna per avere capelli lucenti e privi di doppie punte! In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi mostrerà infatti come realizzare delle maschere per capelli utilizzando questo frutto ed alcuni altri, economici ingredienti. Queste ricette sono facili ed adatte anche a chiunque non abbia mai provato a realizzare dei cosmetici fai da te. In verità, infatti, una volta iniziato è difficile tornare indietro. Prodotti come questi tornano utili specialmente in estate, quando l’acqua di mare tende a rendere più secchi i propri capelli e qui entra in gioco la banana, che è un nutriente molto efficace per il cuoio capelluto.

Banana, miele e latte contro i capelli opachi

Questo mix consente di avere una chioma lucente e vigorosa. Per realizzare una maschera con questi tre ingredienti occorre procurarsi due banane, un bicchiere di latte intero e due cucchiai di miele. Bisogna sbucciare le banane, tagliarle in piccole fette e schiacciarle fino a farne una poltiglia. Intanto, si può già cominciare a far scaldare il latte in un pentolino e farvi colare dentro il miele. Una volta che questo si è sciolto, si può aggiungere all’intruglio la poltiglia di banane. Mescolare il tutto e, in seguito, applicare il prodotto sul cuoio capelluto, stendendolo lungo le ciocche con l’aiuto di un pettine. Lasciare in posa quindici minuti, risciacquare e, infine, asciugare con il phon. Per ottenere risultati è bene applicarla ogni cinque giorni (all’incirca ad ogni lavaggio di capelli) per un lungo periodo di tempo.

Con lo yogurt contro le doppie punte

Le cosiddette doppie punte sono un inestetismo che affligge gran parte delle capigliature. Un impacco di yogurt bianco e banana è l’ideale per combatterlo. Per realizzarne uno bisogna procurarsi una banana matura e due cucchiai di yogurt bianco. Bisogna mescolarli e farli amalgamare fino ad ottenerne un composto cremoso da applicare sui capelli umidi. Lasciare in posa per circa mezz’ora e, in seguito, risciacquare.

