Elogio della follia come genialità a Roma con questa mostra imperdibile dove portare i bambini a scoprire l’arte nel weekend

Forse stiamo cercando una gita perfetta in famiglia o con gli amici per il fine settimana nella Città Eterna. O magari vogliamo gustarci un’esibizione sbalorditiva che mostra le correnti artistiche più attuali. E che ci fa vedere come i grandi artisti rappresentino la pazzia. In ogni caso non dovremmo perderci la visionaria proposta del Museo del Chiostro del Bramante.

Tutti saranno interessati da un’idea tanto nuova e particolare. Sicuramente i più piccoli, che utilizzano quotidianamente la fantasia per creare ed immaginare. E poi gli studenti, che vorrebbero capire che cosa è veramente la contemporaneità. Infine i più grandi, che dagli anni del dopoguerra in poi hanno seguito l’evoluzione dei costumi e dell’estetica. E che in pochi anni sono passati dall’arte figurativa classica alle tele tagliate da Lucio Fontana. Tutti dovrebbero andare a vedere la mostra “Crazy – La follia nell’arte contemporanea” e unirsi all’elogio della follia come genialità a Roma.

Un mix tra passato e futuro

Dalle 15mila farfalle nere di Carlo Amorales, alla passeggiata sugli specchi rotti e scricchiolanti di Alfredo Pirri. Fino ad arrivare alle scale gocciolanti di colore di Ian Davenport. Sono 21 opere di 21 artisti quelle che ci accompagnano in una visita divertente e sorprendente. Il tutto in una cornice unica che unisce l’eleganza rinascimentale alle visioni libere e prive di schemi degli artisti. Infatti, il Chiostro di Donato Bramante è un capolavoro del 1500. Sarà divertente per i bambini notare la differenza impressionante tra gli stili e passeggiare per i percorsi didattici.

D’altronde la pazzia, proprio come l’arte, può fare a meno di sentieri predefiniti. I vincoli e le definizioni stanno strette. E poi si possono trovare riassunte tutte le più recenti tendenze dell’arte moderna e contemporanea. Tra i vari, ci sono personaggi di spicco italiani ed internazionali come Gianni Colombo e Lucio Fontana. Ed ecco fino a quando sarà visitabile la mostra.

La mostra si trova a pochi passi da Piazza Navona ed è visitabile dal 18 febbraio all’8 gennaio 2023. Oltre alle sale dell’esibizione, ad attenderci troveremo una libreria, una caffetteria e molti spazi comuni. Tra le possibilità ci sarà anche un’offerta didattica per i più piccoli.

Ecco, dunque, che le emozioni e la libertà dell’arte possono diventare un grande strumento e un semplice modo per trascorrere insieme un fine settimana memorabile a Roma. D’altronde l’arte è in continua evoluzione, come dimostrano le opere in formato NFT che stanno rivoluzionando il mercato.