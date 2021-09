I capi scuri sono un vero e proprio passe-partout. Ognuno di noi ne possiede almeno uno nel proprio guardaroba. Molti di noi trovano rassicurante indossare capi scuri perché permettono di farsi notare meno. Inoltre, sono facilmente abbinabili e con essi è difficile sbagliare.

È un dato di fatto però che spesso il sudore o i deodoranti che utilizziamo possano macchiarli. Se nonostante i lavaggi queste macchie restano, oggi vogliamo proporre delle soluzioni a questo problema. Pertanto, eliminiamo velocemente macchie e aloni dai capi scuri con 4 semplici trucchi poco conosciuti.

Dobbiamo sapere che questi capi necessitano di alcune accortezze. Infatti, basta davvero poco per non avere mai più capi neri sbiaditi con questi semplici trucchi.

Purtroppo, un lavaggio sbagliato o troppo aggressivo può rovinare irrimediabilmente un capo. Pertanto, oggi sveliamo come rimuovere eventuali aloni e macchie dai capi scuri in modo semplice e veloce senza danneggiarli.

Eliminiamo velocemente macchie e aloni dai capi scuri con 4 semplici trucchi poco conosciuti

Alcune macchie sono difficili da eliminare. Però dobbiamo prestare attenzione a non rovinare i capi usando prodotti troppo aggressivi.

Se pretrattiamo aloni e macchie con l’aceto di vino bianco non dovremo temere. Usarne un bicchiere in una bacinella d’acqua permetterà agli aloni e alle macchie di venire via.

Dopo aver messo in ammollo il capo, strofiniamo delicatamente la macchia da rimuovere e poi procediamo con il normale lavaggio.

Bicarbonato

Usato sia in cucina, sia per le pulizie questo prodotto è davvero una risorsa incredibile. Creiamo una pasta delicata unendo 2 cucchiai di acqua a 50 grammi di bicarbonato di sodio.

Usiamo questa pasta per pretrattare macchie e aloni difficili da rimuovere. Immergiamo il capo in acqua tiepida e lasciamolo in ammollo per mezz’ora.

A questo punto, potremo procedere con il normale lavaggio in lavatrice. Una volta asciutto, il capo non avrà più macchie.

Sale

Questo prezioso ingrediente permette di assorbire macchie di unto ed umidità. Per questo motivo, il sale ci permetterà di rimuovere eventuali macchie e aloni sui capi scuri.

Procediamo bagnando la zona da trattare con un po’ d’acqua. Versiamo sulla macchia una manciata di sale e strofiniamola con le mani. Lasciamo agire per circa 20 minuti e poi procediamo con il lavaggio in lavatrice.

Per le macchie più ostinate

Se le macchie e gli aloni sono persistenti, proviamo un mix molto efficace capace di rimuovere anche le macchie più ostili.

Uniamo 400 millilitri d’acqua calda, 300 millilitri di aceto bianco, mezzo bicchiere di sale fino ed un cucchiaio di detersivo per piatti. Mettiamo tutto in una bottiglia munita di spruzzatore e misceliamo gli ingredienti. Spruzziamo questo prodotto su macchie ed aloni persistenti e lasciamo agire per 30 minuti.

Dopodiché, laviamo il capo in lavatrice. In questo modo ritroveremo il piacere di indossare capi scuri senza macchie ed antiestetici aloni.