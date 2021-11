Eliminiamo le borse sotto gli occhi anche dopo i 50 con questo ingrediente che potremmo avere in tasca

Di certo prendersi cura del proprio viso è importante. Questo soprattutto se l’età sta iniziando ad avanzare e noi non vogliamo che i segni del tempo siano troppo evidenti. In questo caso, poi, non dobbiamo preoccuparci solo delle rughe. Ci sono tanti altri segni che molti di noi vorrebbero cancellare. Per esempio, quelli di stanchezza, che vengono evidenziati da borse sotto gli occhi ben pronunciate. Tanti di noi odiano vederle sul proprio volto e forse, con qualche rimedio naturale, potremmo provare ad eliminarle una volta per tutte.

Eliminiamo le borse sotto gli occhi anche dopo i 50 con questo ingrediente che potremmo già avere in tasca

Eliminare le borse sotto gli occhi non è così semplice come può sembrare. Infatti, ci vuole pazienza e anche qualche conoscenza di rimedi naturali che possano aiutarci in questa situazione. Per eliminare il problema, intanto, partiamo dal contorno occhi. Possiamo realizzarne uno che ammorbidisca e levighi tutta questa zona del viso. In questo nostro precedente articolo, abbiamo consigliato una ricetta utilissima in merito che potrebbe tornare utile a diverse persone. E se questa non dovesse convincerci, in un altro articolo abbiamo sottolineato le proprietà di altri ingredienti che potrebbero fare al caso nostro. Oggi però concentriamoci unicamente sulle borse sotto gli occhi, con una maschera fai da te semplicissima da preparare.

Ecco come realizzare facilmente e in pochissime mosse la nostra maschera naturale per prenderci cura del nostro viso

La maschera per le borse si baserà su un ingrediente nello specifico: il burro di cacao. Perciò, eliminiamo le borse sotto gli occhi anche dopo i 50 con questo ingrediente che potremmo già avere in tasca. Per prima cosa, prendiamone 3 cucchiaini e mettiamoli in un pentolino. Aggiungiamo poi 2 cucchiaini di olio di oliva e lasciamo cuocere a bagnomaria per un paio di minuti. Spegniamo la fiamma e, per concludere, versiamo anche 2 cucchiaini di acqua di rose. Quando tutti gli ingredienti saranno presenti, iniziamo a mescolare con cura, fino a che non si amalgameranno alla perfezione. Aspettiamo che il tutto si raffreddi e stendiamo il composto sulle borse, lasciando in posa per circa 10 minuti. Andiamo poi a sciacquare il viso con dell’acqua non troppo fredda e tamponiamo in modo molto delicato per asciugare il tutto.

Ovviamente, come abbiamo specificato, qui abbiamo presentato un rimedio della nonna. Questo vuol dire che, alla base, non c’è alcun consiglio medico. Se non dovessimo essere sicuri degli ingredienti, quindi, parliamone prima con il nostro medico di fiducia, in modo tale da avere la situazione sotto controllo.

