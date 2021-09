La cellulite è uno degli inestetismi più comuni e diffusi, soprattutto tra le donne. Combatterla è un cruccio che affligge molte persone. In commercio esistono molte creme specifiche per ridurre la cellulite, ma sono molto costose. Oggi, la Redazione vuole svelare un metodo semplice, efficace e gratuito.

Dunque, eliminiamo la cellulite in pochi giorni e a costo zero con questo fantastico rimedio della nonna. Per farlo ci serviranno soltanto 2 cose che tutti, o quasi, abbiamo nelle nostre case. Oltre ad essere molto efficace, questo metodo è del tutto gratuito e questo è un altro punto a suo favore.

Quello che dobbiamo tenere presente, però, è che questo rimedio funziona soltanto se facciamo queste 2 azioni quotidianamente e con molta precisione. Solo una delle azioni da sola potrebbe non essere efficace. Seguiamo, quindi, alla lettera questi consigli e scopriamo perché sono efficaci.

Tutto ciò che dovremo fare è racchiuso in 2 azioni. Ricordiamo che stiamo parlando di rimedi naturali. Dei consigli della nostre nonne che non si basano su studi scientifici ma che sembrano molto efficaci.

La prima cosa da fare è bere ogni mattina 400 millilitri d’acqua naturale tiepida. É importante bere l’acqua a stomaco vuoto e prima di fare colazione. Quindi, aspettiamo almeno 15 minuti prima di mangiare.

L’acqua deve rigorosamente essere naturale perché altrimenti gonfia la pancia. Questa è la prima azione fondamentale da fare.

Oltre a bere questa quantità d’acqua al mattino, dobbiamo spazzolare la zona caratterizzata da cellulite e che vogliamo trattare. Può sembrare un’azione banale, ma se fatta nel modo giusto e regolarmente si rivelerà estremamente efficace.

Spazzolare

Per farlo, dovremo spazzolare le zone interessate per almeno 5 minuti procedendo dall’estremità verso il cuore. Ad esempio, se vogliamo trattare le gambe spazzoleremo la pelle dalla caviglia verso l’inguine.

La direzione di spazzolamento è fondamentale per ottenere i risultati perché in questo modo andremo a stimolare il sistema linfatico. Così elimineremo più in fretta le tossine ed ammorbidiremo i depositi di grasso sottopelle.

Possiamo usare una qualsiasi spazzola per i capelli per farlo purché sia pulita. La Redazione consiglia di usare una spazzola solo per fare questa pratica.

A tal proposito, scopriamo insieme come pulire ed igienizzare uno degli oggetti più sporchi che abbiamo in casa con un solo ingrediente naturale.

Consigli

Per ottenere risultati visibili in pochi giorni dovremo essere sempre costanti, ma non solo. Non sarà sufficiente ricorrere ad una soltanto delle due azioni. Mantenere il corpo adeguatamente idratato e favorire il microcircolo sono entrambe condizioni necessarie per ridurre la cellulite.

Anche la durata dello spazzolamento, la quantità d’acqua e il momento per farlo non sono casuali. Bere un bicchiere d’acqua tiepida appena svegli aiuta a ridurre le tossine purificando l’organismo. Pertanto, bere soltanto qualche sorso d’acqua non sarà efficace.

Infine, dobbiamo spazzolare la cellulite per almeno 5 minuti per avere risultati visibili. Possiamo anche farlo più a lungo, ma è importante che questo sia fatto nel modo giusto.