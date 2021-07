I quadri, le foto appese e le immagini in giro per l’appartamento, rendono i muri della nostra casa più colorati e affascinanti. E, ovviamente, tutte le stanze sembrano più belle e raffinate con dei dipinti che rappresentano il nostro gusto. Ma ogni tanto ci piace cambiare. E quindi tendiamo a togliere i quadri vecchi per sostituirli o per cambiare colore alle pareti. Ma c’è un problema, quando si compie questa azione, che rovina l’estetica della nostra casa in un modo che all’apparenza sembra irrimediabile.

Eliminiamo i fori dei chiodi sui muri con questo oggetto che abbiamo tutti

La maggior parte di noi, nella propria casa, ha sicuramente un muro su cui compaiono dei fori causati dai chiodi. Infatti, quando si decide di disporre in modo diverso l’insieme di quadri della nostra casa, alcune pareti vengono lasciate quasi vuote. E queste riportano i vecchi buchi dei chiodi usati per mantenere i quadri che erano appesi in precedenza. Possiamo pitturare la parete, ma sappiamo perfettamente che quel foro sarà sempre ben visibile e rovinerà la nostra casa guardandola nell’insieme. E, proprio per questo, oggi abbiamo un consiglio casalingo davvero efficace che potrebbe risolvere il problema in un battito di ciglia. Vediamo quindi nell’esattezza cosa possiamo fare per rendere la nostra casa davvero perfetta.

Per tappare i fori sulle pareti e tornare ad avere nuovamente un muro perfettamente liscio ci basterà un oggetto davvero insospettabile

Sembra davvero incredibile, ma per risolvere questo problema estetico ci basterà un pezzo di sapone. Forse molti staranno storcendo il naso in questo momento, ma questo piccolo rimedio casalingo può davvero fare la differenza. Infatti, dovremo procurarci un pezzo di sapone bianco. Una volta trovato, dovremo strofinarlo con un movimento attento, lento e circolare sul foro. E attenzione a farlo girare in senso antiorario. In questo modo, la saponetta che stiamo usando rilascerà lentamente dei residui che andranno a riempire il foro causato dal chiodo. Il sapone che rimarrà sulla parete, poi, potrà essere facilmente rimosso con un panno in microfibra o un asciugamano.

Dunque, eliminiamo i fori dei chiodi sui muri con questo oggetto che abbiamo tutti!

