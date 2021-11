Per chi ha degli animali domestici in casa non è mai semplice mantenere la casa pulita e libera dai loro peli che si disperdono ovunque.

Non dimentichiamo che, una volta deciso di prenderci cura di un animale, dovremo dedicarci continuamente a loro e alla loro pulizia.

Per esempio, potremo pulire e profumare il pelo del nostro cane grazie a questi prodotti naturali ed economici, avendoli, spesse volte, già in casa.

Per quanto riguarda i peli dei nostri amici a 4 zampe, non c’è una vera e propria soluzione, perché possono attaccarsi ovunque: sul divano, sui tessuti o sui mobili.

Inoltre, in questo periodo dell’anno in cui a causa di freddo e pioggia spesso li teniamo più tempo dentro casa, il problema potrebbe peggiorare.

Eliminiamo i fastidiosi peli di gatti e cani dal divano con 3 semplici mosse a costo zero

I loro peli sono molto difficili da eliminare completamente, dobbiamo armarci di tanta pazienza perché ci vuole generalmente molto tempo per effettuare al meglio quest’operazione.

A volte, però, ci possono essere d’aiuto delle soluzioni semplici ed a portata di mano a cui non avevamo mai pensato, nonostante la loro efficacia.

Per esempio, un panno in microfibra o di daino potrebbe essere indicato per fronteggiare questo problema, basterà solamente inumidirlo con acqua tiepida.

Potremo pulire il divano procedendo in un’unica direzione, in questo modo li solleveremo senza dover necessariamente strofinare con forza. Altrimenti rischieremmo di produrre l’effetto contrario, rischiando di mandarli più in profondità nel tessuto del divano.

Se abbiamo dei bambini a casa, avremo probabilmente un palloncino gonfiabile.

In questo caso, dovremo strofinarlo sul tessuto del divano, nell’area dove sono presenti i peli, che verranno attratti dalla sua carica elettrostatica.

Dipende però dal tipo di tessuto di cui è fatto il nostro divano, perché non funzionerebbe con il lino o col cotone, mentre per i tessuti sintetici, come il poliestere, sì.

Inoltre, sapendo che potremo usarlo per eliminare i peli di animale dal divano, non butteremo mai più lo spazzolino ora che conosciamo questi geniali riutilizzi in casa.

Questo potrebbe essere efficace se non abbiamo molti peli da eliminare. Basterà non strofinare con troppa forza altrimenti le setole potrebbero rovinare la stoffa.

Come prevenire il problema

Per evitare questa perdita eccessiva del loro pelo è consigliato utilizzare una spazzola per toelettatura sul manto del nostro animale.

Non dimentichiamo, inoltre, di utilizzare un apposito rivestimento protettivo per i divani che andrà poi rimosso e messo a lavare frequentemente.

