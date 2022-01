La polvere, così come la muffa, è una problematica da non sottovalutare. Milioni di persone, infatti, si ritrovano a soffrire di allergia alla polvere, motivo per il quale è di fondamentale importanza riuscire a debellarla in primis, nonché evitare che si formi.

Purtroppo questo non sempre risulta facile, a meno che non si pulisca ogni giorno praticamente tutta la casa, fin sopra gli armadi e sugli scaffali, dove la polvere si annida maggiormente. Inoltre, è forse quasi impossibile evitare la sua formazione.

Ciò nonostante, in commercio troviamo diversi modi per eliminarla ma i rimedi della nonna non fallirebbero mai. Anche i pesciolini d’argento sono fastidiosi seppur innocui e si intrufolano nelle nostre case a causa dello sporco ma soprattutto della polvere.

In tal senso, abbiamo due opzioni. La prima è, appunto, acquistare prodotti appositi efficaci sicuramente ma si tratta pur sempre di prodotti chimici. La seconda è, invece, la possibilità di utilizzare rimedi naturali che non solo non inquinano ma ci farebbero anche risparmiare perché li troviamo già in casa.

Le erbe aromatiche sono un toccasana anche per la salute della casa

Le erbe aromatiche sono preziose perché conterrebbero importanti benefici sia a livello fisico che a livello estetico, ma forse pochi sanno che sarebbero un toccasana anche per la “salute” della casa. Infatti, eliminerebbe acari della polvere e pesciolini d’argento questo fenomenale rimedio della nonna a costo zero che abbiamo in dispensa.

La menta piperita sarebbe in grado di allontanare gli acari della polvere e, di conseguenza, anche i pesciolini d’argento. In realtà, di quest’ultimi ci eravamo già occupati con un altro rimedio naturale, ossia una pianta dall’odore inconfondibile.

Adesso ci occuperemo, invece, del problema che sta alla base, cioè la polvere e anche ciò che ne comporta, ossia gli acari. Profumo, pulizia e freschezza sono le caratteristiche che una casa dovrebbe avere per eliminare tutte queste scocciature. Chi meglio della menta potrebbe riuscire in questo intento?

Tramite il suo forte odore e la sua peculiarità nell’emanare una sensazione di freschezza, la menta può essere adoperata sia sotto forma di olio essenziale che attraverso l’infusione.

Aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale di menta piperita all’interno dell’acqua calda e anche qualche goccia di aceto di mele. Con questa soluzione possiamo lavare sia i pavimenti che i mobili dove si annida la polvere attraverso un panno morbido.

Oppure possiamo portare ad ebollizione dell’acqua e aggiungere qualche foglia di menta insieme allo zenzero e poi filtrare. Anche questa soluzione si può utilizzare alla stessa maniera descritta poc’anzi, ma sarebbe fenomenale anche da bere soprattutto contro l’alito cattivo e sembrerebbe avere un’azione analgesica.

