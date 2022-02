Chi di noi non ha sperimentato la rabbia alla vista di un bel brufolo, sbucato proprio alla vigilia di qualche occasione importante. Prima di San Valentino, per il nostro compleanno, per la cerimonia di laurea, spesso fa capolino un adorabile puntina cerchiata di rosso. Non è un mistero che le situazioni di stress aumentino le probabilità della comparsa o aggravamento dell’acne. Il nostro istinto irrefrenabile è quello di schiacciare l’orribile bitorzolo e farne uscire il liquido, un mix giallastro di acqua, sebo, anticorpi e batteri non più attivi. Abbiamo già spiegato il motivo di questo istinto innato.

Eliminare totalmente un brufolo in una notte è impossibile ma con questi rimedi delle nonne potremmo togliere il gonfiore e l’infiammazione

Chi soffre di acne sa quanto sia dura la lotta contro questa malattia cutanea. Si tratta infatti di un problema che se non occasionale, va trattato con l’aiuto di un dermatologo. Di certo in una notte non potremo eliminare il problema “brufolo” ma al contrario si potrà renderlo quasi invisibile. Vediamo alcuni trucchi che usavano le nostre amate nonne e la tradizione popolare.

Dilatazione dei pori

Prima di coricarci mettiamo a bollire almeno due litri di acqua, trasferiamola in una bacinella e mettiamoci sopra il viso, coprendoci il capo con un asciugamano. Si tratta dei famosi vapori che facevano le nonne anche in caso di congestione nasale. Quest’operazione aiuterà ad aprire i pori.

Ghiaccio e succo di limone

Prendiamo uno stampo per cubetti di ghiaccio e lo riempiamo per metà di succo di limone e metà di acqua. Inseriamo lo stampo in freezer e attendiamo che sia quasi solidificato per immergerci un cucchiaino. Rimettiamo in freezer. Quando sarà solidificato completamente, estraiamo il cubetto di ghiaccio al limone e passiamolo due o tre volte sul brufolo. Ripetiamo l’operazione finché il brufolo non apparirà meno infiammato. Attenzione a non usare il cubetto in altre zone del viso perché spargeremmo l’infezione.

Il succo di limone ha virtù astringenti e antimicrobiche e quindi contribuisce a ridurre l’infiammazione.

Gli oli essenziali

Un’alternativa al succo di limone è il tea tree oil dalle note virtù antibatteriche. Due precauzioni per gli oli essenziali:

mai applicarli vicino al contorno occhi;

fare prima una prova di reazione allergica nella piega del gomito.

In questo caso, per l’applicazione, utilizzeremo un batuffolo di cotone refrigerato per alcuni minuti. Oltre all’olio di tree oil, possiamo utilizzare quello di lavanda. Basteranno 2 gocce e l’infiammazione sarà solo brutto ricordo.

Il miele e la cipolla

Le nonne per lenire un brufolo infiammato erano solite coprire l’inestetismo con una punta di miele. Questo prodotto naturale e antiossidante veniva fatto riposare per una notte. L’indomani gli effetti sarebbero prodigiosi. Altro rimedio della tradizione è la cipolla che può essere applicata sotto forma di decotto, tritata e unita al miele come maschera o in purezza. Il potere antinfiammatorio della cipolla avrebbe un effetto decongestionante del brufolo arrossato.

Il dentifricio e il collirio meglio di no

Il dentifricio in pasta secondo molti andrebbe applicato sul brufolo finché si secca. In effetti è così ma secca addirittura troppo la pelle sensibile e per di più infiammata. Pertanto sarebbe meglio evitarne l’uso.

Efficacissimo sarebbe anche il collirio se applicato direttamente sul brufolo. I colliri sono studiati appositamente per lenire il rossore e l’infiammazione oculare ma non sono prodotti dermatologici. Pertanto l’applicazione non può essere costante ne interessare più ampie zone del viso.

L’Acido salicilico

Si tratta del celebre acido estratto della corteccia del salice e viene utilizzato in molte creme antiacne. Ha potenti effetti antinfiammatori e antibatterici. Se si applica una crema a base di acido salicilico sicuramente la mattina seguente il nostro brufolo non sarà quasi più percepibile.

Il borotalco

Un rimedio popolare di cui non si è dimostrata l’efficacia dal punto di vista scientifico, è l’applicazione di borotalco sul brufolo. Lasciando riposare il talco per tutta la notte, l’indomani il brufolo sarà asciutto e lenito.

Make up

La mattina dopo procederemo lavandoci il viso con un sapone allo zolfo, dalle note virtù purificanti. Applichiamo la crema idratante e iniziamo con il make up. Sappiamo tutti che per coprire un brufolo ci vuole il correttore verde. Spalmiamolo con la spugnetta sulle zone arrossate. Copriamo con una spolverata di cipria e proseguiamo con il fondotinta.

Abbiamo dimostrato come eliminare totalmente un brufolo in una notte sia impresa ardua ma con i mezzi giusti possiamo ridurne il disagio al minimo.