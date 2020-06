Eliminare tarli e tarme senza usare pesticidi? Ecco come fare. Tarli e tarme sono tra gli insetti più fastidiosi che esistano. Se i primi infatti rovinano completamente i mobili di legno, i secondi si accaniscono sugli indumenti. Ed entrambi sono in grado di rovinare tutto in pochissimo tempo. Sono tanti i rimedi in commercio per allontanarli. E siamo sicuri che se li avete provati, vi sarete trovati bene. Ma quanto avete speso? E soprattutto, quanto avete messo a rischio la vostra salute con queste sostanze chimiche? Ecco perché oggi vi proponiamo questo articolo.

Vi spiegheremo come eliminare tarli e tarme senza usare pesticidi: ecco come fare.

Eucalipto

I tarli proprio non sopportano l’odore dell’eucalipto. Quindi sarà il nostro alleato numero uno in questa battaglia. Dopo aver imbevuto un panno con essenza di eucalipto, passatelo sulla superficie dei mobili. Cercate di raggiungere anche i punti più nascosti, sarà fondamentale!

Aglio

L’aglio sarà vostro amico in questo caso se i tarli si sono impossessati degli alberi di frutta che avete in giardino. Coltivate qualche pianta d’aglio attorno al tronco e i tarli spariranno magicamente!

Cannella

La cannella vi sarà utilissima contro le tarme. Aprite tutti gli armadi e inserite piccoli sacchetti o stecche di cannelle. Se volete, potete aggiungere anche altre spezie (le predilette sono foglie di alloro e chiodi di garofano o lavanda sotto forma di olio essenziale). Il risultato vi sorprenderà.

Olio essenziale

L’olio essenziale vi aiuterà sia con i tarli che con le tarme. E sarà facilissimo da usare. Preparate un composto di vodka, acqua e olio di cedro. Applicatelo poi sui mobili con un batuffolo di cotone. Se volete essere sicuri che questi fastidiosi insetti spariscano, lasciate il batuffolo imbevuto per qualche giorno nei vostri cassetti.

Accortezze

Si dice che prevenire è meglio che curare. Quindi, vi consigliamo una serie di accortezze che vi permetteranno di tenere sempre lontani tarli e tarme.

Come prima cosa, ricordate di lavare bene i capi prima di riporli nel vostro armadio durante il cambio di stagione. Cercate sempre di usare sacchetti di plastico o sacche con cerniera per conservare maglioni, giacche o cappotti. In questo modo le tarme saranno tenute lontane! Infine, se avete sconfitto le tarme, non adagiatevi sugli allori: lavate e disinfettate tutti i capi che avete nell’armadio. Solo in questo modo sarete sicuri di aver eliminato tutte le larve!

Dunque, è davvero possibile eliminare tarli e tarme senza usare pesticidi. Ecco come fare. Provate la soluzione che più vi ispira e i risultati saranno immediati!