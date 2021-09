Settembre è uno dei periodi dell’anno più impegnativi per chi ha un orto da curare. Il terreno, infatti, ha bisogno di cure e attenzioni per rigenerarsi e per ospitare le nuove coltivazioni.

In più in questo periodo dovremo stare anche particolarmente attenti alle malattie fungine che attaccheranno le nostre piante. Sono molto pericolose e rischiano di rovinare l’intero raccolto, ma possiamo salvare l’orto con questi semplici trucchetti.

Un’altra importante operazione da fare a settembre nell’orto è estirpare le erbe infestanti. Forse in pochi ci pensano, eppure queste piante possono davvero pregiudicare il raccolto futuro. Vediamo insieme come estirparle e proteggere le nostre piante.

Eliminare subito queste piante dall’orto è fondamentale per avere raccolti abbondanti e rigogliosi

Tra le piante presenti nel nostro orto, ce ne sono alcune alquanto pericolose. Si tratta delle erbe infestanti, ovvero quelle piante che crescono spontanee nel terreno. A settembre possono risultare molto fastidiose e invadenti.

In questo periodo, infatti, grazie al clima più mite caratterizzato anche da pioggia e umidità, riescono a crescere più forti e rigogliose. Così finiscono per popolare orti e coltivazioni, andando a provocare parecchi danni al nostro raccolto.

Per questo motivo eliminare subito queste piante dall’orto è fondamentale per avere raccolti abbondanti e rigogliosi. Vedendole non potremmo mai immaginarlo, eppure queste piante rubano terreno prezioso e nutrimento alle nostre coltivazioni. Potrebbe essere colpa loro, quindi, se ci capitasse di vedere le nostre piante secche e appassite, senza capirne il reale motivo.

Un attrezzo portentoso e molto efficace

Eliminare queste piante sarà facile e veloce grazie all’azione di uno strumento, il frangizolle sarchiatore. Non potremo più fare a meno di questo strumento, soprattutto applicando il metodo infallibile per eliminare le erbacce dai nostri orti in una sola mossa.

Nonostante questo, però, bisogna sottolineare che le erbe spontanee non sempre faranno del male al nostro terreno. Infatti chi strappa quest’erba dal prato sta facendo un grosso errore perché vale oro per queste sue importantissime funzioni.

Un’altra operazione salvavita

Oltre al rapido controllo delle erbe spontanee, dovremo anche passare con la zappa per permettere di arieggiare il terreno. Questo passaggio è molto importante, aiuterà le nostre coltivazioni e sarà utile ad evitare la formazione sul terreno di uno strato duro, come una crosta. Il rischio, infatti, sarebbe di far diventare il terreno impenetrabile, persino dall’acqua, trasformandolo in un terriccio arido e secco.