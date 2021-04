La puzza di fumo è uno degli odori più fastidiosi in assoluto. Il fumatore non si accorge di portarsela addosso, ma chi si trova nelle sue vicinanze la avverte e, nella maggior parte dei casi, ne è davvero infastidito. L’odore di fumo è difficile da eliminare perché si impregna nei tessuti e rimane lì, completamente assorbito.

Il problema è amplificato dal fatto che, chi fuma, solitamente lo fa anche in casa. Di conseguenza, l’odore sgradevole sarà presente non solo sugli indumenti, ma anche nell’ambiente domestico. E come fare per eliminare definitivamente la puzza di fumo?

La maggior parte degli spray elimina-odori, o i deodoranti da tenere negli armadi, non sono sempre così efficaci. Questo perché non eliminano l’odore, ma si limitano a coprirlo, e neanche totalmente.

Ecco perché, in questo articolo, parleremo di una soluzione davvero efficace e del tutto naturale. Capiremo insieme che eliminare l’odore di fumo in casa e dai vestiti è facilissimo grazie a questo straordinario rimedio fai-da-te a cui nessuno avrebbe pensato.

Un rimedio del tutto naturale

In questo articolo non prenderemo in considerazione i prodotti chimici. Questi, infatti, sono tossici per l’uomo e per l’ambiente e, come detto in precedenza, spesso non garantiscono neanche i risultati promessi in partenza. Al contrario, preferiamo consigliare prodotti naturali e, oltretutto, super economici (che non guasta mai).

Stiamo parlando di fondi di caffè e bucce di agrumi. Sono una soluzione rapida ed efficace. Basterà lasciare in diversi contenitori in giro per casa, dei fondi di caffè già utilizzati, mischiati a delle bucce di agrumi, come arance e limoni.

Questo composto neutralizzerà l’odore di fumo, rilasciando nell’aria un aroma agrumato e profumato. Provare per credere! Ecco perché eliminare l’odore di fumo in casa e dai vestiti è facilissimo grazie a questo straordinario rimedio fai-da-te a cui nessuno avrebbe pensato.

Proprietà straordinarie

Solitamente le bucce degli agrumi e i fondi del caffè vengono consideri scarti e, di conseguenza, gettati nell’organico. In realtà, entrambi i prodotti hanno delle proprietà straordinarie e, per questo, sono riutilizzabili in più settori della casa.

Ad esempio, in terrazzo o in giardino: inserendo nella terra fondi di caffè o bucce di agrumi, otterremo un valido compost molto nutriente per le nostre piante. Evitiamo di gettare questi prodotti. Poiché possono tornare utili in mille modi. E senza farci spendere un euro in più.