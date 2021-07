Le verruche sono un problema fastidioso, soprattutto sui piedi. Anche sulle mani e sulle dita possono essere dure da mandare via. Per questo motivo riutilizziamo questi alimenti per un rimedio della nonna tutto al naturale.

Che cos’è una verruca e come si sviluppa

La verruca è un’escrescenza della pelle che presenta una mini-lesione. Possono apparire un po’ su tutto il corpo e si propaga a causa di un virus. Questo virus è il VPH o papilloma di cui se ne conoscono circa 50 varietà.

Queste infezioni della pelle si creano a causa di un ambiente umido, come nelle piscine nelle sale di sport e nelle docce comuni. Alcune di queste possono sparire spontaneamente e guarire senza un trattamento dermatologico nell’arco di due anni. Altre possono proliferare se non si prendono per tempo.

Per i trattamenti specifici del dermatologo si propongono il trattamento con la lama, la vasellina salicilica, l’azoto o il nitrato d’argento. La maggior parte di questi trattamenti sono chimici e più o meno dolorosi. In ogni caso il risultato dipenderà dal tipo di verruca e da quanto è radicata nella pelle.

Eliminare le verruche dai piedi è facile con questo alimento

Il limone può essere considerato un buon alleato grazie alle sue proprietà antisettiche e antivirali. Un misto di aceto bianco e limone permette di ammorbidire la verruca e trattarla in profondità più facilmente.

Tagliamo le scorze di un limone e mettiamole in una ciotola in piccoli pezzetti con dell’aceto bianco o sidro. Eliminare le verruche dai piedi è facile con questo alimento se facciamo marinare per una settimana, almeno per 5 giorni.

Dopodiché applichiamo dei piccoli pezzetti di scorza marinata sulla pelle da trattare. Mettiamo un cerotto nel caso per mantenere più a lungo il composto. Lasciamo in posa tutta la notte e dopo almeno 6 ore grattiamo con una pietra pomice o con una lima facendo attenzione a non far sanguinare la verruca. Ripetiamo l’operazione per 3 o 4 giorni fino ad eliminare l’escrescenza.