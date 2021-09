Le termiti, purtroppo, sono l’incubo del legno e, di conseguenza, di tante case che hanno gli arredi in legno. Non sono da confondere con le tarme, insetti che si nutrono di tessuti come lana e cotone. Le termiti si nutrono del legno. Se non vengono eliminate possono andare ad infiltrarsi in ogni angolo della nostra casa, compromettendo la struttura di mobili, porte, finestre, ma anche delle fondamenta della casa stessa. Eliminare le termiti sarà un gioco da ragazzi con questi trucchetti efficaci e naturali. Eliminarle senza richiedere un aiuto esterno è un lavoro molto lungo e la riuscita dipende da quanto queste si siano già diffuse in tutta la casa. La maggior parte delle volte ci si deve rivolgere a una società di disinfestazione per riuscire ad eliminarle. Ma è possibile provare ad eliminarle naturalmente, senza l’utilizzo di sostanze chimiche.

Prima di tutto è necessario capire se nella nostra casa sono presenti delle termiti. Capirlo non è facile visto che si nascondono benissimo dentro il legno e solo raramente sbucano fuori. Per capire se siamo infestati dalle termiti dobbiamo innanzitutto controllare se sono presenti dei piccoli buchi nel legno di casa. Questi sono buchi di ingresso delle termiti. Sono piccolissimi, perciò può essere molto difficile trovarli. Ma un altro metodo per capire se abbiamo le termiti è quello di controllare i pavimenti. Molto spesso si può trovare della polvere color legno simile alla segatura, che è il risultato del lavoro delle termiti. Anche questa è un’evidenza inconfutabile del fatto che abbiamo delle termiti in casa.

Per prevenire la comparsa delle termiti è bene tenere fuori legna e tronchi da ardere. Se abbiamo un caminetto, sarebbe ideale non tenere dentro la legna perché al suo interno si annidano tantissime termiti che potrebbero diffondersi per tutta la casa.

I trattamenti naturali per rimuovere le termiti sono di tipo meccanico e non chimico. Uno di questi è l’utilizzo dell’elettricità. Diffondendo l’elettricità nel legno le termiti moriranno, ma questa soluzione può essere adottata solo da personale specializzato.

Un’altra soluzione è quella di servirci dello shock termico. Raffreddando e riscaldando una porta o un mobile possiamo dare alle termiti lo stesso shock che avrebbero con una scossa elettrica, facendole morire all’istante. Anche questo è un rimedio che utilizzano molte squadre di disinfestazione, ma se abbiamo degli oggetti piccoli infestati dalle termiti possiamo farlo anche senza doverci necessariamente rivolgere a qualcuno.

