È primavera, il bel tempo torna a farsi vivo un po’ ovunque, ma in molte regioni fa ancora un po’ fresco. E’ il caso di tirare fuori un classico dell’abbigliamento da cambio di stagione: la giacca di camoscio, prima che arrivi il caldo!

Per essere sicuri che sia al meglio e di fare un figurone però, meglio controllare che sia perfettamente pulita. Eliminare le macchie e proteggere questo tipo di indumento è molto più facile di quello che crediamo, grazie a questi rimedi naturali e sorprendenti.

Il camoscio non è un cliente facile, quando si tratta di pulire. Ma nulla è impossibile: basta un po’ di impegno e seguire i nostri consigli. Scopriremo che eliminare le macchie dal camoscio è molto più facile di quello che crediamo.

Con questi semplicissimi consigli puliremo la nostra giacca di camoscio in un attimo, con risultati eccezionali

Per prima cosa procuriamoci una spazzola non troppo morbida: ce ne sono di specifiche, pensate per la pelle di camoscio. Questo solleverà il pelo, cominciando a eliminare una parte dello sporco, soprattutto quello arrivato più un profondità.

Se ci sono punti critici, ripassiamo con un po’ più di decisione, ma senza esagerare. È fin troppo facile danneggiare la pelle di camoscio.

Esistono inoltre vere e proprie gomme per “cancellare” le macchie da questo tipo di pelle. Anche in questo caso il trucco è insistere senza esagerare. In alternativa si può tentare con una gomma normalissima, ma il risultato è molto meno certo.

Se la macchia non sparisce, possiamo passare ad una soluzione di acqua e aceto bianco, passando un tessuto imbevuto sui punti critici.

Il tocco finale

E non dimentichiamo di passare uno spray impermeabilizzante: lo troviamo facilmente in rete. L’acqua è nemica giurata della pelle di camoscio, e basterebbe un acquazzone improvviso per mandare a monte il nostro lavoro.

