Le macchie di vino rosso sono tra le più temute. È infatti difficile rimuoverle e spiccano sui nostri capi a causa del loro colore squillante. Se per sbaglio ci versiamo addosso del vino non dobbiamo però disperarci. Possiamo infatti fortunatamente limitare il danno velocemente. Eliminare le macchie di vino dai vestiti come per magia con questo ingrediente casalingo è facile.

Le vittime delle macchie di vino

Purtroppo ci capita spesso di macchiare gli abiti che amiamo di più. Il rischio di versarci addosso del vino aumenta infatti durante eventi sociali o cene con gli amici. Se in casa magari indossiamo abiti da tutti i giorni, quando siamo fuori casa vogliamo apparire al meglio. Tra vestiti e camicie, la macchia di vino è però sempre in agguato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Altra grande vittima di queste macchie è inoltre il divano, su cui ci sediamo per concederci un buon bicchiere a fine giornata. Appena ci accorgiamo di aver versato del vino possiamo agire velocemente per ridurre i danni. Per farlo possiamo utilizzare un ingrediente presente nelle case di tutti noi.

Agire in fretta

Questo metodo per eliminare le macchie di vino dai vestiti come per magia con questo ingrediente casalingo è estremamente semplice. Va però ricordato che funziona solo sulle macchie fresche e non su quelle secche. Cosa ci serve dunque? Solamente un po’ di sale, possibilmente grosso. Il sale è infatti utilissimo per assorbire l’umidità e aiuterà ad assorbire anche il vino dai tessuti. Come bisogna procedere? Prima di tutto è necessario versare una generosa quantità di sale sulla macchia. È preferibile coprire completamente la macchia.

Dopodiché bisogna avere un po’ di pazienza e attendere almeno mezz’ora. In questo modo permetteremo al sale di assorbire al meglio il vino. A questo punto possiamo rimuovere il sale spazzolando o strofinando a fondo il tessuto. Ora la macchia potrebbe essere sparita o potrebbe essersi ridotta. Se è rimasto ancora un alone chiaro non bisogna però preoccuparsi. Il peggio è passato! Ora è possibile pulire il capo con acqua calda e sapone o metterlo direttamente in lavatrice.