Le odiose erbacce impediscono alle piante di crescere rigogliose e in maniera ordinata? Questo articolo di ProiezionidiBorsa è la chiave giusta per risolvere l’annosa questione.

Per tenere il giardino in ordine e mantenere alla larga le erbacce che lo rovinano non sono necessari per forza i prodotti chimici. Esistono delle valide alternative naturali utili al nostro scopo. Inoltre, tra poco vedremo come la pulizia del giardino non richieda sforzi straordinari. Eliminare le erbacce dal giardino, infatti, sarà facilissimo grazie a questi trucchi.

Aceto bianco

Grazie alla sua forte acidità, questo ingrediente dai mille usi ci darà il risultato sperato. Nel giro di due o tre giorni, l’applicazione dell’aceto permetterà di estirpare le erbacce, uccidendo direttamente le radici. Per agire miratamente, evitando di colpire altre parti della nostra flora, consigliamo di usare un nebulizzatore. E quindi spruzzare l’aceto solamente sulle piante infestanti.

Vodka

Analogamente alla funzione esercitata dall’aceto, anche la vodka risulta essere un ottimo alleato per eliminare le erbacce.

Diluiamo la parte alcolica con dell’acqua e un cucchiaino di bicarbonato. Quindi applichiamo la soluzione sulle erbacce per farle seccare entro pochi giorni. È importante, tuttavia, che le piantine che intendiamo eradicare siano esposte alla luce solare.

Diserbante meccanico

Eliminare le erbacce dal giardino sarà facilissimo grazie a questi trucchi. Uno dei trucchi più efficaci e meno dispendiosi consiste nell’uso del diserbante meccanico. È una sorta di braccio meccanico con cui possiamo fare pulizia in giardino senza neanche abbassarci.

Estirpazione a mano

Se piegare la schiena non costa tutta questa fatica, il metodo tradizionale per eccellenza è la rimozione delle erbacce a mano. Tuttavia, per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, è auspicabile farlo quando il terreno è ancora umido.

Dunque, approfittiamo di un acquazzone per poterci prendere cura del nostro giardino da questo punto di vista. Con la terra bagnata, rimuovere le erbacce sarà molto più agevole che in condizioni normali.

