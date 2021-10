Con la fine dell’estate la gran parte degli insetti va in cerca di riparo e, gran parte delle volte, lo trova proprio in casa nostra.

Mosche, blatte, formiche sono solo alcuni degli sgraditi ospiti che potremmo trovarci intorno.

Tra questi c’è uno degli insetti più odiati del momento e che purtroppo, a causa del clima ancora temperato, non accenna a sparire dalla circolazione.

Stiamo parlando della cimice.

Questi insetti apparentemente innocui non solo rappresentano una minaccia per le coltivazioni e per la salute delle piante, ma hanno anche una nauseabonda caratteristica.

Se si sentono minacciate o se vengono inavvertitamente schiacciate rilasciano una sostanza dall’odore tremendo che ha la funzione di repellente.

Non sappiamo se questo funzioni nei confronti degli altri insetti, ma di certo è un ottimo metodo per tenere lontano l’uomo.

Una puzza disgustosa e persistente

Nonostante il ribrezzo che possiamo provare nel vederle, a volte inavvertitamente può capitare di non riuscire proprio a farla franca.

Questi fastidiosi insetti si mimetizzano talmente bene, talvolta anche in mezzo ai panni stesi e puliti, che evitarle è quasi un’impresa.

Se invece siamo particolarmente “coraggiosi” potremmo provare a raccoglierle con delicatezza e buttarle fuori dalla finestra.

Eppure, anche questa mossa può essere percepita come un attacco, ed ecco che ci ritroviamo con le mani impregnate di un terribile odore.

Sarà capitato quasi a tutti, e quasi tutti avremo notato quanto questa sia difficile da mandar via non solo dai tessuti ma anche dalle mani.

Neanche un ottimo detergente e un’energica lavata di mani possono liberarci da quest’olezzo.

Come possiamo agire?

Eliminare la persistente puzza di cimice è semplicissimo con questo infallibile ed economico metodo casalingo

Abbiamo visto come per tenere lontane le cimici basti questo comune ingrediente per dolci che potremmo già avere in dispensa.

Tuttavia, se ormai il danno è fatto, possiamo rimediare in una sola mossa utilizzando i prodotti giusti.

Eliminare la persistente puzza di cimice è semplicissimo con questo infallibile ed economico metodo casalingo che richiede un solo oggetto.

Basterà utilizzare una spugna d’acciaio, di quelle che utilizziamo per pulire via lo sporco ostinato da piatti e pentole. Se non ne possediamo una è possibile reperirle facilmente a meno di 1 euro in qualsiasi supermercato.

Passandola delicatamente sulle mani, facendo attenzione a non graffiarci e aiutandoci magari con una miscela di acqua, aceto e limone potremo avere mani di nuovo pulite e profumate in un attimo.

In alternativa anche l’alcool denaturato potrebbe essere una buona soluzione, ma l’odore molto forte sicuramente ne scoraggia l’utilizzo.

Risparmieremo così tempo e sapone nell’attesa che le cimici abbandonino finalmente le nostre case.