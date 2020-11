Un fumatore sa perfettamente quanto questo vizio stia danneggiando il suo organismo. Il corpo, infatti, subisce delle svariate conseguenze a causa del fumo. E non vi è dubbio su questo. I rischi che si corrono, ormai, sono ben chiari ed evidenti a tutti. E anche quando si smette di fumare, alcuni danni rimangono per qualche tempo. Ma se si vuole provare a rimediare, ci sono dei rimedi naturali che potrebbero aiutare. Le generazioni passate, infatti, erano convinte che questa soluzione potesse aiutare. E pensavano che eliminare la nicotina dal corpo fosse possibile, basta mangiare questi cibi, secondo questo mito popolare.

Broccoli

Secondo il pensiero popolare, sembra che i broccoli possano eliminare le tossine di nicotina presenti nell’organismo. Si tratta di un alimento ricco di vitamine, che ben potrebbe aiutare in questo caso. Affianco ai broccoli, si trova una spremuta fatta di melograno, limone e arancia. La vitamina C, in questo caso, potrebbe aiutare i tessuti danneggiati dal fumo e rendere migliore la circolazione.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Zenzero

Con il periodo natalizio che si avvicina, lo zenzero sarà nelle case di moltissimi italiani. E in questo caso potrà essere usato non solo per i noti biscottini natalizi. Infatti, aggiungendolo ad altri cibi, potrà fare qualcosa riguardo i danni causati dal fumo.

Succo di carota

Anche in questo caso, il succo di carota può essere un potente alleato. Essendo ricco di vitamine, potrà essere davvero utile nell’eliminare la nicotina. Nella lista, si trovano anche i lamponi, gli spinaci e i peperoni.

Perciò, eliminare la nicotina dal corpo è possibile, basta mangiare questi cibi. Sfortunatamente non sono ancora state fatte delle ricerche scientifiche a riguardo. Questi sono consigli che derivano dalle generazioni precedenti e che sono stati tramandati per anni. Però, è noto quanto i rimedi della nonna possano essere utili. Per metterli in pratica in tutta sicurezza, è sempre consigliato parlarne con il proprio medico curante.

Approfondimento

Il rivoluzionario metodo per smettere di fumare. La scienza trova un rimedio