La bella stagione è l’occasione giusta per iniziare a indossare qualche t-shirt che lasci intravedere le braccia. Durante questo periodo inizia però a preoccupare un inestetismo davvero molto diffuso. Basta alzare le braccia per notare la presenza di macchie scure sulle ascelle anche dopo la rimozione dei peli. Ecco che eliminare la fastidiose macchie scure sulle ascelle non sarà più un problema con questi rimedi che la Redazione di ProiezionidiBorsa intende illustrare. Prima però ecco le cause più frequenti, fondamentali per poter risolvere il problema alla base.

Le motivazione

Escluso il caso di una questione genetica ed ereditaria, le cause di questo fenomeno non sono troppe e sono tutte fortunatamente risolvibili. Un primo fattore è una sudorazione eccessiva, spesso accompagnata a una igienizzazione non altrettanto frequente. Chi ha questo problema dovrebbe prediligere certi deodoranti invece che altri e procedere a scrub frequenti per eliminare le cellule morte della pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Altre probabili cause

Altre volte ancora questo inestetismo è il frutto di una depilazione scorretta o di un’infezione batterica. In rarissimi casi è uno dei sintomi di malattie più problematiche. Si tratta di casi meno frequenti, per cui ecco che eliminare la fastidiose macchie scure sulle ascelle non sarà più un problema con questi rimedi.

L’amido

Una buona soluzione consiste nell’utilizzare l’amido contenuto nelle patate. La Redazione di Beauty aveva già spiegato come poterle impiegare come alleate di bellezza e tali tuberi sono perfetti anche per questo inestetismo. Strofinarle sulle ascelle per 5 minuti e poi lavare via il tutto. Consigliamo di ripetere ognuno di questi trattamenti fino a eliminazione completa della macchia.

Yogurt greco

Anche lo yogurt è un altro rimedio naturale assolutamente efficace. Applicarlo sulle ascelle per una decina di minuti e poi risciacquare tutto via. Per rafforzare l’effetto consigliamo di aggiungere un cucchiaio di avena.

Aceto di mele

Questo ingrediente naturale è un potente alleato di bellezza. Basterà applicarlo su un batuffolo di cotone e tamponarlo sulle ascelle per 5 minuti e poi rimuovere il tutto con acqua.

Olio di cocco

Un altro rimedio è l’olio di cocco che ha un potere sbiancante importante grazie alla Vitamina E contenuta al suo interno. Basterà massaggiarlo sulla zona interessata per 10 o 15 minuti. Il risultato sarà anche tanto idratante.