Zanzare, mosche e vespe. L’estate, col suo caldo e le sue temperature sahariane purtroppo incrementa la presenza di questi insetti in prossimità delle nostre case. Non c’è città, mare o campagna che tengano. Gli ambienti sono tutti uguali e nessuno si salva. Specialmente, quando vicino ci sono i bidoni della spazzatura. Questi fastidiosi insetti sono attirati in modo particolare dal cibo dolce e dagli oggetti dai colori vivaci. Ecco allora, che ci sfoghiamo con qualsiasi tipo di insetticida, che, però conta ingredienti chimici che fanno male a noi e all’ambiente. La nostra redazione vi propone oggi una soluzione insolita ed ecologica: eliminare la fastidiosa presenza degli insetti grazie al cetriolo.

Il cetriolo barriera anti-insetti

È curioso solo pensarlo, eppure il cetriolo, oltre a essere un alimento salutare per l’organismo e la pelle, è anche un ottimo repellente contro gli insetti. Sono soprattutto vespe, api e mosche a soffrirne l’odore acido, che le farà stare lontane da balconi, terrazzi e giardini di casa. Ci sono due sistemi molto efficaci per prevenire la presenza dei volatili:

A) posizionare qualche fettina presso gli accessi;

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

B) tagliare la buccia e inserirla in qualche contenitore da collocare alle aperture di casa.

Altri validi sistemi eco

Trattato del cetriolo, il nostro “team” di esperti vi propone anche un altro sistema eco e infallibile per eliminare la presenza di vespe: il fondo del caffè. Non buttiamolo via, soprattutto d’estate, perché, come saprete è un ottimo fertilizzante per le piante. Ma, forse non sapevate che è possibile “incendiarlo”, per procurare tale fastidio alle vespe, da farle cancellare casa nostra dai loro obiettivi. Basterà semplicemente raccogliere i fondi in contenitori di riciclo, posizionarli davanti a porte e finestre e ogni tanto, con un fiammifero o un accendino, tostarlo. Creeremo una barriera infallibile!

Infine, la canfora

Eliminare la fastidiosa presenza degli insetti grazie al cetriolo, al caffè, ma anche alla canfora. Sì, proprio quella che usano calciatori e atleti per scaldare i muscoli d’inverno, prima di giocare o allenarsi. Potrete utilizzare quella in versione olio, ma soprattutto quella in palline, tipo naftalina. Un altro sistema efficace, il cui odore risulterà sgradito agli insetti fastidiosi!

Approfondimento

Come mantenere pulita la borsa della palestra