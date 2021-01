Nelle case si può avere a che fare con degli ospiti indesiderati. E in questa lista compaiono sicuramente le macchie di muffa. Per eliminarle si può certamente ricorrere a dei detergenti chimici. Ma tutti sappiamo che questi potrebbero essere dannosi per il nostro organismo. Perciò, sarebbe meglio utilizzare delle soluzioni naturali, create da noi con ingredienti che conosciamo!

Dunque, vediamo come eliminare in modo definitivo le macchie di muffa dai muri della propria casa con un rimedio naturale!

Lo spray fatto in casa per eliminare qualsiasi macchia pericolosa per la salute dai nostri muri di casa

Per realizzare in casa questo spray anti-muffa serviranno:

succo di limone

olio essenziale di lavanda

olio essenziale di menta

un flacone spray

Bisognerà prendere il flacone spray e inserire uno alla volta gli ingredienti appena citati. Si dovrà mescolare il tutto fino a che il liquido non diventerà totalmente omogeneo. Gli oli e il succo di limone hanno un’azione potente contro le macchie sui muri e lasceranno nella nostra casa un profumo buonissimo.

Ecco come mettere in pratica questo rimedio

Per prima cosa, bisogna spruzzare la soluzione che abbiamo appena creato su tutte le macchie che vediamo sui muri. Per essere sicuri di eliminarle tutte, dovremo controllare anche dietro ai mobili, così da vedere se ce ne sono alcune nascoste. Dopo aver fatto agire il composto per qualche ora, bisognerà armarsi di un panno umido e di olio di gomito. Infatti, questa soluzione renderà le macchie più morbide e, di conseguenza, più facili da togliere. Un accorgimento però è d’obbligo: dovremo indossare una mascherina o una protezione per questa operazione! Dopo aver rimosso il primo strato di macchie, dovremo ripetere questa operazione nei giorni seguenti, magari aggiungendo del bicarbonato allo spray che renderà le superfici più bianche! Dopo una settimana, qualsiasi traccia di muffa dovrebbe essere solo un lontano ricordo!

Dunque, ecco come eliminare in modo definitivo le macchie di muffa dai muri della propria casa con un rimedio naturale. Provare per credere!

