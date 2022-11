Eliminare il doppio mento senza la dieta oggi è possibile, i rimedi sono stati testati positivamente

Gli inestetismi che riguardano il collo sono fra quelli che indicano con maggiore decisione il tempo che passa. Il doppio mento negli uomini e le rughe sul collo delle donne verrebbero in genere trattati chirurgicamente anche se meno rispetto a contorno occhi, naso e bocca. Eppure i segni potrebbero essere comunque impietosi. Il doppio mento è una protuberanza che aumenta le dimensioni del mento e si formerebbe per diverse ragioni. Accumulo di grasso, rilassamento muscolare, abbassamento delle ghiandole salivari e la conformazione della mandibola che darebbe vita a una predisposizione di fondo.

È inutile tenere sempre la testa alta per distogliere l’attenzione, ogni piccolo movimento potrebbe metterlo in evidenza. Possiamo fare alcuni esercizi e ricorrere a dei rimedi non solo naturali per alleviare il problema.

Rilassamento e distensione

Sarebbe un acido deoxycholic e distruggerebbe le cellule grasse del doppio mento. Un rimedio testato su più di 20 mila persone e che ha dato risultati positivi. Studiato appositamente per eliminare il doppio mento si sposerebbe alla perfezione con gli esercizi utili per tonificare. Prevenire la secrezione intestinale naturale e ricorrere allo yoga face sarebbe l’abitudine dei vip che soffrono per questo problema.

Gli esercizi per combattere il doppio mento utili anche per le rughe del collo prevedono movimenti laterali da fare per 10 volte tenendo la schiena dritta. Quindi si tira il collo all’indietro per stirare la pelle e lo si riporta in posizione naturale, anche questo movimento dovrebbe essere fatto 10 volte. Infine si utilizza il sorriso portando in giù e in su gli angoli della bocca e mantenendo la posizione 5 secondi per 10 volte.

Quali sono le cause

L’abitudine di fare i selfie ha riportato alla ribalta questo problema che potrebbe frenare la nostra vita sociale e sentimentale. La sindrome di Balzac, dal nome dello scrittore che aveva una pappagorgia molto accentuata, è più diffusa di quanto si pensi. A un primo appuntamento o nelle uscite importanti anche il minimo difetto ci appare molto evidente, figuriamoci un inestetismo che ci cambia i tratti del viso.

Ritenzione idrica, ereditarietà, squilibri ormonali e sovrappeso inciderebbero. Su 3 di questi fattori possiamo lavorare. Bevendo di più ed eliminando zuccheri, sale e alcol, il nostro organismo potrebbe rispondere al meglio. In generale, tutti i comportamenti che ci fanno mantenere il peso forma sono utili per eliminare l’inestetismo.

Eliminare il doppio mento e migliorare l’ovale

Diverse donne hanno acquistato la fascia per il doppio mento. Molte di loro dicono di aver ottenuto degli effetti migliorativi. Si tratta di una fascia con effetto tensore che massaggia il mento tonificandolo. Lo scopo sarebbe ridisegnare l’ovale eliminando quanto più grasso possibile.

Un consumo regolare di tè verde e mangiare il melone a colazione sono consigli utili se si ricorre alla chirurgia, alla liposuzione o ai rimedi preventivi. Il tè verde è un potente antiossidante, il melone è un importante diuretico. Combattono i radicali liberi esattamente come la vitamina E da prendere tramite integratori. Proprio l’olio di germe di grano sarebbe ricco di questa vitamina e verrebbe utilizzato per dare tonicità alla pelle.