Il doppio mento è considerato uno degli inestetismi più difficili da eliminare. Si tratta di un rigonfiamento che compare sotto il mento ed è dovuto da pelle in eccesso. Le cause del doppio mento possono essere di natura molto diversa. Per questa ragione, i rimedi devono essere scelti in modo specifico e non è detto che debbano essere estremi.

Sicuramente si può eliminare il doppio mento senza chirurgia estetica con qualche esercizio semplice e gratuito. Si tratta di una vera e propria ginnastica facciale che non ha i contro di interventi invasivi. Ecco allora di cosa si tratta e come metterla in pratica.

Le cause del doppio mento

L’inestetismo del doppio mento, come già detto, poiché può avere diverse cause scatenanti, non per forza è legato all’invecchiamento. Infatti, può comparire anche in età giovanile e peggiorare con l’andare del tempo.

Si considerano, tra le cause più comuni del doppio mento, l’obesità e il sovrappeso, ma anche un dimagrimento eccessivo e repentino. La ritenzione idrica considerata tra le cause più diffuse, per via dell’immagazzinamento di liquidi e il consumo eccessivo di zuccheri. Poi, esistono casi in cui gli squilibri ormonali posso determinare l’insorgere dell’accumulo di adipe tra mento e collo. Per finire, l’ereditarietà.

Eliminare il doppio mento senza chirurgia estetica con qualche esercizio semplice e gratuito

Per coloro che soffrono per la presenza di questo inestetismo, non c’è nulla da disperare. Spesso, i metodi naturali a nostra disposizione sono effettivi e riducono il problema. Uno di questi è la ginnastica facciale.

Essa si compone di più esercizi pensati proprio per tonificare la parte tra collo e mento, soggetta al doppio mento. Questi esercizi sono molto semplici da fare, ma necessitano di essere fatti giornalmente e con costanza. Il primo si chiama “esercizio del bacio”. Consiste nel protendere le labbra (come se si stesse dando un bacio) e tenere la posizione per circa 10 secondi. L’esercizio deve essere fatto da seduti e la schiena deve essere mantenuta dritta.

Sarà necessario ripeterlo per almeno 3 serie

Il secondo esercizio consiste nel buttare la testa all’indietro e tendere la pelle del collo. L’attività diventa più efficace se si apre leggermente la bocca. Bisogna concentrarsi sulla tensione della pelle e dei muscoli del collo. È possibile anche accarezzare il collo verso il basso con la mano usando una certa intensità. Questo esercizio può avere la durata di qualche minuto.