Che si tratti di bottiglie o anche del decanter, la pulizia è sempre un problema. Spesso sul fondo rimangono residui difficili da eliminare. E quando si tratta di bottiglie delicate o di cristallo, c’è sempre il rischio di danneggiarle. Ecco un metodo innovativo, che in pochi conoscono.

Di solito le bottiglie che vanno ben pulite sono quelle del servizio buono. Visto che vanno riutilizzate è importante che non ci sia nessun residuo prima di riporle in credenza. Per evitare spiacevoli odori o che contaminino i liquidi la prossima volta che saranno usate.

Questo metodo si può usare anche con bottiglie molto delicate. Di cristallo o anche il decanter. Bellissimo da portare in tavola quando si hanno ospiti. E il miglior modo per degustare il vino da veri intenditori. Il problema è che una volta finito tutto il vino, è normale che restino residui sul fondo. Ma con queste palline di acciaio inox non sarà più un problema.

Eliminare i residui nelle bottiglie non sarà più un problema con questo stratagemma

Esatto, proprio delle piccole sfere di acciaio inox. Non solo puliranno a fondo ogni residuo, ma eviteranno ogni alone. Queste piccole sfere sono antiruggine e non si deformano. Riescono ad arrivare anche negli angoli più difficili.

Grazie alla frizione generata dalle sfere che ruotano, ogni residuo sparirà in un attimo. Senza il rischio di danneggiare bottiglie o decanter. Basterà inserirle, con un po’ di acqua e magari aceto per le macchie più resistenti. Far roteare la bottiglia, e via ogni residuo o alone. Una volta finito di usarle basterà rimetterle nel contenitore. L’importante è che siano ben asciutte, per evitare l’acqua ristagnante nel vasetto contenitore.

Eliminare i residui nelle bottiglie da oggi non sarà più un problema con questo stratagemma. Queste perline d’acciaio inox si possono trovare facilmente online. Costano circa 10 euro, ma sono indistruttibili. Una volta provate, sarà impossibile farne a meno. E ora si può aprire una bella bottiglia e farla decantare, senza aver paura di trovare vecchi residui di vino.

