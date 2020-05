Eliminare i ragnetti rossi in casa è possibile. Ecco come fare.

Con l’arrivo della bella stagione, delle giornate assolate e calde, chi in casa ha un balcone, si trova davanti un problema molto comune: i ragnetti rossi. Dal nome scientifico quasi impronunciabile (trobidium holosericeum) , sono molto comuni in questo periodo. Si tratta in realtà di piccoli acari, innocui per la salute dell’uomo, degli animali e anche delle piante!

Ma, visto che possono risultare fastidiosi, ecco alcuni consigli per eliminarli senza doverli uccidere. Si tratta di rimedi naturali: nessun prodotto pericoloso per la vostra salute o per quella dei vostri cari.

Da dove vengono i ragni rossi?

Questi ragnetti tipici della bella stagione, arrivano quando la temperatura raggiunge i 20°. Scompariranno da soli durante l’estate: infatti non sopportano il caldo eccessivo!

Di solito li vediamo muoversi in gruppetti che invadono i balconi, le terrazze e i davanzali.

I rimedi naturali contro i ragni rossi

È importante capire che eliminare i ragnetti rossi in casa è possibile. Ed ecco come fare: esistono rimedi naturali per eliminare il problema. Gli spray tossici e gli insetticidi possono causare un danno alla vostra salute. Quindi vediamo insieme alcuni facili rimedi.

Aglio

L’aglio è un vero e proprio insetticida naturale. Basterà metterne qualche spicchio in acqua bollente per 15 minuti e poi lasciarlo raffreddare. Finito, filtrate l’acqua e versatela in un nebulizzatore. Spruzzate sulle piante invasi dai ragnetti rossi e vedrete il risultato!

Rosmarino

Anche il rosmarino può essere un’ottima soluzione. Prendete dell’olio essenziale di rosmarino, diluitelo in acqua e con uno spruzzino diffondetelo nelle zone dove ci sono i ragnetti rossi. Sarete sorpresi di vedere quanto scapperanno in fretta! E la vostra casa avrà un odore buonissimo grazie all’erba che avete appena diffuso in giro.

Umidità

I ragnetti non sopportano il caldo afoso, ma neanche l’umidità! Spruzzate nebulizzatori sui muri e sui davanzali, o aumentate le irrigazioni nel giardino. Un ottimo trucco può essere l’argilla espansa: mettetene uno strato sui vasi e vedrete come l’umidità che crea farà fuggire tutti i ragnetti.

Sapone di Marsiglia

Un ultimo rimedio che vogliamo darvi oggi è quello del Sapone di Marsiglia. Lasciatene piccole quantità nell’acqua calda, fate raffreddare e poi spruzzate sulle piante. Il sapone di Marsiglia è un naturale antiparassitario. In alternativa, potete usare anche del detersivo ecologico con un cucchiaino di olio vegetale. Vedrete i risultati!

Quindi, avete visto altri ragnetti rossi per casa?