L’inverno non è solo il mese del freddo e della neve, ma anche dei dolori. E, più andiamo avanti con l’età, maggiormente si fanno sentire sul nostro povero fisico. Attenzione, però che i dolori muscolari non dipendono dall’età, ma anche da sforzi fisici fatti senza le dovute attenzioni. Soprattutto in questo periodo in cui ci dedichiamo a correre, col rischio di tornare a casa con infortuni più o meno gravi. Invece di ricorrere immediatamente all’antidolorifico o alla pomata rimedia traumi, possiamo eliminare i dolori muscolari senza medicine ma con questa spezia. Vediamo assieme ai nostri Esperti di cosa si tratta e come utilizzarla.

Il gingerolo e lo zenzero

Grazie alle sue virtù antinfiammatorie, lo zenzero e il suo contenuto di gingerolo, è uno straordinario alleato del nostro fisico. Molti sportivi lo utilizzano, senza far ricorso a medicine e farmaci, che potrebbero sfociare nel doping. Conosciuto sin dall’antichità, lo zenzero, assunto quotidianamente nel momento del dolore, riesce a sfiammare la zona colpita. Parliamo ovviamente di dolori generici e semplici indolenzimenti muscolari. Per curare, invece strappi e lesioni, dobbiamo ricorrere alla medicina ordinaria.

Un aiuto contro l’artrosi

Assumere però lo zenzero quotidianamente, sempre in accordo col nostro medico di base, aiuta anche a combattere i dolori dell’artrosi. Questa degenerazione delle nostre articolazioni colpisce, secondo le statistiche, un italiano su due, over 50. Eliminare i dolori muscolari senza medicine ma con questa spezia, vale anche per l’artrosi al ginocchio. Un recente studio americano in ambito sportivo, ha reso noto che l’assunzione di zenzero aiuta i giocatori di football americano a lenire dal dolore alle ginocchia. Quindi, lo zenzero è particolarmente consigliato nella lotta all’irrigidimento e al dolore in questa particolare zona del corpo. Al di là dell’età specifica.

Quando non assumerlo

Dicevamo prima che assumere lo zenzero è un’azione che va concordata insieme al nostro medico. Infatti, per quanto sia salutare, non è consigliato a coloro che soffrono di calcoli o di ulcera e irritabilità del colon. Allo stesso modo, siccome lo zenzero ha degli effetti davvero potenti, non deve essere abbinato a medicinali anticoagulanti o antidepressive. Per questo, ribadiamo il consiglio di assumerlo tranquillamente in caso di salute completa, di consultare invece il medico se assumiamo medicine.

